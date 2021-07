Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 7 luglio: Serkan chiede scusa a Eda

Love is in the air anticipazioni puntata di oggi, 7 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 7 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Eda e Serkan scoprono che Kaan utilizza dei materiali non ecologici e molto scadenti per l’hotel del signor Birol. Scadute le 24 ore Eda decide di tornare a casa, non avendo ancora ricevute delle scuse da Serkan, che invece vorrebbe che lei restasse al suo fianco fino allo scadere del contratto. Serkan per cercare di farsi perdonare va da Ayfer per prendere un mazzo di fiori per Eda: la zia lo fa comporre all’architetto, invitandolo a scrivere un biglietto per la nipote. Al suo rientro Eda trova la composizione floreale e il biglietto scritto dal Bolat e va subito alla Art Life. Intanto Engin è convinto di provare dei sentimenti sia per Ceren che per Piril e cerca di evitarle entrambe. La signora Ayfer, invece, cerca una assistente per il marito Alptekin.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Serkan, grazie a Melo, trova Eda e la porta nella casa di montagna dei Bolat. Serkan cerca di parlare con lei per chiarire la sua posizione, ma Eda si mostra ancora molto delusa e arrabbiata, tant’è che decide di andare via dallo chalet in montagna sotto una pioggia torrenziale. Però alla fine non è lei ad andare via ma Serkan. Appena rimasta sola, vede qualcuno che entra in casa e pensando che si tratti di un malintenzionato lo aggredisce con uno spray al peperoncino: ma è Serkan! L’architetto le spiega che è stato costretto a tornare indietro perché le strade sono tutte chiuse a causa della pioggia. I due devono passare la notte insieme nello stesso letto. Nel frattempo Ayfer, Melo e Fifi preoccupate perché non hanno notizie di Eda, vanno a casa di Serkan, lì Aydan le informa che il figlio ed Eda si trovano allo chalet di montagna. Eda e Bolat appena svegliati decidono di occuparsi insieme del progetto dell’hotel del signor Birol: la fioraia concede solo 24 ore all’architetto, poi si diranno addio per sempre.

