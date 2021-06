Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 8 giugno: Eda conosce Alptekin

Love is in the air, anticipazioni puntata oggi, 8 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 8 giugno, della serie turca “Love is in the air” alla festa di fidanzamento Eda è molto tesa perché deve dimostrare davanti a tutti di essere innamorata di Serkan. Ciò che la infastidisce di più è l’atteggiamento di Aydan perché anche durante il party non si lascia scappare occasione di maltrattare la fioraia. Alla madre di Serena non piace il vestito di Eda, considerato troppo semplice per stare accanto al figlio. Tutti sono incuriositi dalla fidanzata di Serkan, anche Selin. Infatti la PR della Art Life chiede ad Eda di raccontarle dei suoi genitori, sapendo che avrebbe toccato un tasto alquanto dolente per la Yildiz, che si allontana dagli invitati cercando un luogo per stare da sola. In un pergolato lontano da tutti, la giovane conosce Alptekin, ma nessuno dei due scopre l’identità dell’altro. Serkan va alla ricerca della sua fidanzata, fuggita da tutti, e per tirarla su di morale le mette al collo una collana preziosissima, che simboleggia il suo amore. Con quell’accessorio al collo nessuno avrà da ridire sul look della bella Eda.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Love is in the air” Eda ha suggerito una soluzione a Serkan per la realizzazione del progetto dell’eco albergo. Kaan purtroppo ha acquistato i terreni accanto al nuovo albergo, ma la Art Life ovvierà al problema costruendo dei frutteti attorno all’albergo con dei sistemi di terrazzamento. Serkan colpito dall’idea della sua ragazza, torna in ufficio e spigherà al team il nuovo piano d’azione. Il team lavorerà tutta la notte per presentare il progetto al cliente il giorno dopo, ma Eda e Serkan dovranno interrompere il lavoro per partecipare a una cena che la zia di Eda, Eyfer ha organizzato per conoscere meglio il Bolat. Serkan si mostra molto felice di conoscere la zia, che ha preparato una cena molto ricca. La serata sarà molto snervante, infatti la zia inizia a fare così tante domande che Eda perde i sensi per lo stress accumulato. L’architetto scopre che la fioraia soffre di una narcolessia da stress. Alla fine i due lasceranno la casa della zia per completare il lavoro, e prepararsi per il party del giorno dopo. L’indomani mattina Serkan va a prendere Eda, ma mentre si trova al negozio di fiori vede arrivare Kaan che vuole ringraziare la bella fioraia per il mazzo di fiori che gli ha mandato. Eda scopre che il ragazzo che l’ha aiutata con l’auto ferma è il nemico numero uno del Bolat. Serkan furioso con entrambi, invita Kaan alla festa di fidanzamento, convinto di umiliarlo con il suo progetto davanti al cliente che hanno in comune.

