Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 8 luglio: Eda e Serkan fanno pace

Nella puntata di oggi, giovedì 8 luglio, della soap opera turca “Love is in the air” Serkan si reca al vivaio di Ayfer per prendere un mazzo di fiori per Eda e alla fine, spinto dalla zia, realizza lui stesso una confezione molto romantica, accompagnata di biglietto di scuse. Eda e Serkan fanno finalmente pace e decidono di proseguire il contratto per i restanti quarantaquattro giorni. Ma inaspettatamente Selin e Ferit hanno deciso di sposarsi la settimana seguente e per evitare che Serkan possa interferire, la coppia decide di partire per l’Italia e ritornare soltanto il giorno prima del matrimonio. Su consiglio di Aydan, Eda cerca di far ingelosire Selin…

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Love is in the air” Eda accetta di passare altre 24 ore con Serkan e portare così a termine il progetto dell’Eco Hotel. Dopo quest’ultima giornata, però, Serkan dovrà lasciarla in pace a meno che non riesca a chiederle finalmente scusa. Eda e Serkan tornano in ufficio insieme e tutti sperano in un ritorno della bella e dolce fioraia, che è riuscita a rendere “più umano” l’architetto. Il Bolat è convinto che Kaan non abbia le risorse economiche per far fronte al progetto del signor Birol e quindi userà dei materiali scadenti e non ecologici, per terminare il lavoro. Se troveranno le prove di questo piano, il consiglio cederà il progetto all’Art Life. Serkan ed Eda trovano quello che cercano in un quartiere periferico della città. Serkan è pronto ad agire ma Eda gli ricorda che il loro tempo insieme è finito. L’architetto cerca ancora una volta di convincerla a restare al suo fianco, ma la ragazza si arrabbierà rivelando aver voluto solo una cosa: delle scuse sincere. Serkan capisce di dover fare qualcosa per riconquistare la ragazza…

