Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 9 giugno: Eda va a vivere con Serkan?

Love is in the air anticipazioni puntata oggi, 9 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 9 giugno, della serie turca “Love is in the air” Eda è preoccupata perché Serkan non si è presentato sotto casa sua per portarla a lavoro, come da contratto. La fioraia si presta così sotto casa dell’architetto dove incontra Seify particolarmente indaffarato a preparare e spostare degli scatoloni pieni di oggetti personali appartenenti a Serkan.

Eda si propone subito di dargli una mano, e addirittura di portare lei stessa gli scatoloni in ufficio. Selin e Aydan vedono la scena, che sembra confermare i loro timori sulla convivenza.

Love is in the air, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Love is in the air” Eda si prepara ad affrontare una giornata piena di tensione in cui dovrà fingere di essere innamorata di Serkan sia davanti a sua zia e alle sue amiche, che davanti gli amici della famiglia Bolat. Ciò che le dà più fastidio, è l’atteggiamento di Aydan che non si lascia scappare occasione di maltrattare la fioraia, insultandola per le sue origini e per il suo abbigliamento. Tutti gli ospiti sono curiosi di sapere di più sulla nuova fidanzata del Bolat, e anche Selin affonda il colpo, chiedendo alla giovane fioraia di raccontarle qualcosa in più su di lei e sui suoi genitori. Stanca di essere considerata lo zimbello della festa, Eda si allontana e si rifugia lontano da tutti gli sguardi degli invitati. Sotto un piccolo pergolato fa la conoscenza di Alptekin: l’incontro sarà molto veloce e nessuno dei due scoprirà l’identità dell’altro. Serkan va alla ricerca della sua finta fidanzata e per aiutarla le fa indossare una collana molto preziosa, segno del suo amore.

Alla fine della giornata Eda è distrutta, la festa di fidanzamento è terminata, ma la giovane non può tornare subito a casa deve rimanere ancora per un po’ con Serkan. I due si ritrovano a parlare e osservare le stelle, raccontandosi alcune cose sul loro passato. Il Bolat, per la mostra, mostre un lato del suo carattere molto dolce e premuroso. La mattina dopo la signora Aydan viene raggiunta da Selin per la colazione: la ragazza è molto turbata perché ha scoperto che il suo ex fidanzato vuole andare a convivere con la sua nuova fidanzata. La Aydan va su tutte le furie…

