Love Island Italia, Giulia De Lellis/ Anticipazioni 1a puntata, concorrenti e format reality

Anticipazioni prima puntata Love Island Italia 2021

Oggi, lunedì 7 giugno, sbarca su Discovery+ “Love Island Italia”, il reality interattivo condotto da Giulia De Lellis. Il dating show seguirà la vita di un gruppo di single che per quattro settimane soggiorneranno in una villa da sogno a Gran Canaria con la speranza di trovare l’anima gemella e aggiudicarsi, così, il montepremi di 20mila euro, in gettoni d’oro. Per Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer con oltre 5 milioni di follower, apparirà nella prima puntata ed tornerà nella villa nei momenti salienti, oltre a incoronare la coppia vincitrice nella serata finale. La voce narrante, invece, sarà quella di Cosma, il creator diventato famoso per i suoi tormentoni sul web. Inoltre sarà suo compito stimolare il pubblico a partecipare ai sondaggi che avranno degli effetti sui protagonisti dello show.

Love Island Italia: i concorrenti

Conosciamo i “Lovers”, ovvero i 10 concorrenti – cinque donne e cinque uomini – di “Love Island Italia”. Antonino, 28 anni, è un pugile di Palermo, soprannominato dai suoi amici “il tir” perché si porta dietro sempre un “tir di guai” con le donne. Cesare, 27 anni è un ristoratore di Firenze molto legato alla sua famiglia. Ha alle spalle una lunga relazione. Christian, 23 anni, è un magazziniere e istruttore di Zumba di Milano. La sua famiglia è originaria del Camerun, è molto legato alla mamma. Daniele, 21 anni, è un impresario edile di Carrara. Di origini rumene, vive in Italia da quando ha 2 anni. Da qualche anno, insieme, al padre, ha aperto la sua impresa edile. È un vero dongiovanni. Infine c’è Denis, 24 anni, modello di Padova. Ha giocato a Basket, ma per amore ha lasciato la sport, per poi venire scaricato.

Love Island Italia: le protagoniste

Passiamo alle cinque protagoniste femminili di “Love Island Italia”. Cristina, 23 anni, è una commessa e insegnate di twerking di Mantova. In amore cerca la storia perfetta e romantica come quella dei suoi genitori, padre italiano e madre thailandese. Giulia, 23 anni, è di Pesato e vive a Roma. Capelli rossi e lentiggini sono il suo marchio distintivo. In amore si definisce una cacciatrice. Giulietta, 23 anni, vive a Milano con la sua migliore amica e fa la modella. Ha alle spalle una lunga convivenza. Oggi sogna un amore leggere e romantico. Monica, 24 anni, è un’imprenditrice di Roma. Laureata in economia, non ama i social network. È stata a lungo fidanzata. Infine c’e Rebeca, come il personaggio di “Cent’anni di solitudine”. 23 anni, vive a Milano con la madre. La sua ultima relazione è stata complicata e le ha completamente tolto fiducia nel genere maschile.

Il format e la colonna sonora

Lo scopo di “Love Island Italia” è non rimanere single. I Lovers trascorreranno le loro giornate tra flirt romantici, gelosie, strategie, prove da superare ed eliminazioni. Le coppie potranno cambiare durante tutta la durata dello show (recoupling) e sarà il pubblico a decidere il loro destino tramite l’App Love Island Italia, dove si potranno votare le coppie preferite ma anche decidere nuovi ingressi a sorpresa, le cosiddette “Bombshells”. La coppia che nell’ultima puntata conquisterà il favore del pubblico vincerà il montepremi di 20.000 euro in gettoni d’oro. Soltanto alla fine si scoprirà se la relazione è frutto di una astuta strategia o del vero amore. La colonna sonora di “Love Island Italia” è il brano “In un’ora” di Shade. Il video vede come protagonista femminile Giulia Salemi.



