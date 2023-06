Love Me 2023/ Diretta, scaletta cantanti e come vederlo in streaming: da Tananai ad Annalisa

Love me 2023: anticipazioni e diretta del concerto organizzato da Fedez per beneficienza

E’ tutto pronto per la seconda edizione di Love Me, il concerto gratuito, organizzato da Doom Entertainment di Fedez in collaborazione con il Comune di Milano, per scopi benefici. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, lavora per garantire il diritto alla salute dei bambini: “Credo sia importante raccontare realtà come questo che riescono a dare qualcosa che vada oltre ciò che il sistema sanitario può dare“, ha detto Fedez nel corso della conferenza stampa dell’evento che si svolge oggi, martedì 27 giugno.

Il concerto benefico a cui tanti artisti hanno aderito, ha come location la splendida Piazza Duomo di Milano dove, per l’occasione, è stato allestito il palco, ma anche maxi schermi per garantire a tutti la visione di ciò che accadrà nel corso della lunga giornata sul palco. Conduttori dell’evento sono Mariasole Pollio, Max Angioni e Gabriele Vagnato.

La scaletta dei cantanti Love Me 2023: ecco chi vedremo sul palco

Oltre a Fedez, agli Articolo 31 e ad Annalisa che, con la loro “Disco Paradise” stanno facendo ballare tutta Italia, sul palco dell’evento Love Me 2023, nel corso della serata, si alterneranno alcuni dei nomi più amati dai giovani. Sono tanti, infatti, gli artisti che hanno accettato l’invito di Fedez e che, in una Milano rovente per il caldo, faranno ballare tutto il pubblico presente in piazza. Da Tatanai che sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale ad Achille Laura, ormai veterano della musica italiana, ecco tutti i nomi presenti in scaletta non in ordine di uscita, ma alfabetico:

Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks.

Come vedere Love Me 2023 in tv e in streaming

Il concerto Love Me 2023 prenderà il via alle 18 e durerà diverse ore fino a oltre la mezzanotte. Sin dalle 18, il concerto sarà visibile su Mediaset Infinity con la conduzione di Gabriele Vagnato, e, contemporaneamente, sarà trasmesso su Radio 105 con il commento degli speaker Annie Mazzola e Alessandro Sansone.

A partire dalle 19, subito dopo l’edizione delle 18.30 di Studio Aperto, comincerà la diretta televisiva del concerto che sarà trasmesso da Italia 1. Per la diretta televisiva, sul palco, saliranno anche Mariasole Pollio e Max Angioni.

Come partecipare a Love Me 2023

Nessun biglietto per partecipare a Love Me 2023 che, trattandosi di un evento benefico, è totalmente gratuito. Per potersi divertire in Piazza Duomo, è consigliabile arrivare in largo anticipo utilizzando i mezzi pubblici della città. L’amministrazione comunale, infatti, sconsiglia di utilizzare l’auto.

Per permettere a tutti di divertirsi è anche prevista l’installazione di un maxischermo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II e di un’area riservata ai disabili che è stata sistemata sul sagrato del Duomo.

