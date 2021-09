Love on Ice/ Su Canale 5 il film di Bradley Walsh (oggi, 1 settembre)

Tra le curiosità di Love on ice vi è sicuramente il fatto che il titolo, nella traduzione in italiano, è rimasto simile e non ha subito alcun tipo di stravolgimento. Le riprese del film sono avvenute prevalentemente negli Stati Uniti, nello stato del Michigan e in minima parte anche in Canada. Il buon successo di pubblico è stato prevalentemente dato dal fatto che si tratta di una commedia sentimentale, decisamente leggera, che pertanto cattura l’attenzione dello spettatore e comporta anche un suo coinvolgimento nelle vicende che si susseguono, creando anche dei piccoli attimi di suspence. L’attrice Julie Berman è conosciuta anche per avere recitato nel telefilm Una mamma per amico: di nuovo insieme dove interpretava il personaggio di Serena Ainsworth. Nel cast troviamo anche la splendida Gail Ann O’Grady nata a Detroit il 23 gennaio del 1963. Divenne nota soprattutto per i suoi ruoli nelle note serie tv NYPD e American Dreams. Ha avuto un buon successo anche in Hellcats.

Love on Ice, la trama del film, il cast del film

Love on Ice va in onda su Canale 5 oggi, 1 settembre, a partire dalle 16.55. Il film è un dramma sportivo, una produzione statunitense e canadese del 2017 che è stato messo in onda per la prima volta il 7 gennaio dello stesso anno, mentre in Italia la prima trasmissione è avvenuta il 13 giugno del 2018. Alla regia di questo film troviamo Bradley Walsh, un ex calciatore che si è dedicato prima alla televisione e successivamente alla regia. Dirige in questa produzione un cast di tutto rispetto dove troviamo attori del calibro di Julie Berman, Andrew Walker, Linda Lash Ana Golja, Neil Crone e Ipsita Paul. Questo film ha avuto un buon successo di pubblico anche grazie ai costumi e alle sceneggiature che sono state curate in modo impeccabile da Ruth Secord e alle musiche realizzate da Sean Nimmons-Paterson.

Love on Ice, la trama del film

Il film Love on Ice racconta le vicende della protagonista Emily James, una ragazza considerata da tutti una vera e propria leggenda del pattinaggio su ghiaccio ma che alla sola età di 27 anni decide di ritirarsi, proprio nel momento in cui si trova al culmine della carriera e in procinto di raggiungere dei successi ancora maggiori. Si trasferisce in una piccola cittadina di provincia dove trova lavora come cameriera in un ristorante di una sua amica, prematuramente scomparsa. Anche se la sua vita scorre tranquilla, il destino ha deciso che dovrà ancora una volta imbattersi nel mondo sportivo; si incontra infatti per caso con Spencer Patterson, un allenatore di pattinaggio su ghiaccio che sta seguendo una giovane promessa locale. Quest’ultimo, riconosciuta la campionessa e cercando di comprendere anche il motivo del suo ritiro, le chiede un aiuto nell’allenamento della ragazza e nell’introduzione nel mondo delle gare; alla fine Emily accetta, non solo per la sua passione per il pattinaggio ma anche perché ha scoperto di essere innamorata di Spencer.

