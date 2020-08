Love on Ice/ Su Canale 5 il film con Julie Berman (oggi, 17 agosto 2020)

Love on Ice vain onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, alle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 grazie ad una co-produzione tra Canada e Stati Uniti che ha visto in prima linea la Hallmark Channell. La regia di questa pellicola stata affidata a Bradley Walsh con il soggetto e la sceneggiatura scritti da Matthew Coppola, le musiche della colonna sonora sono state composte Sean Nimmons – Paterson mentre i costumi di scena sono stati disegnati da Ruth Secord. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Julie Berman, Andrew Walker, Linda Kash, Ana Golja, Gail O’Grady e Neil Crone.

Love on Ice, la trama del film

Ecco la trama di Love on Ice. Emily è una giovane e bella ragazza americana che oltre ad essere particolarmente dolce ed affettuosa, è anche molto brava in ambito scolastico. Tra l’altro, fin da quando era una tenera bambina, è stata indirizzata al mondo dello sport scegliendo soprattutto quello del pattinaggio artistico sul ghiaccio. Poco alla volta grazie ai consigli di un allenatore e soprattutto a tanti sacrifici fatti durante la propria vita, è riuscita a migliorare le proprie tecniche e quindi diventare una vera e propria leggenda in questo sport.

Insomma dispone di tutte le prerogative per poter essere una star di livello mondiale, ma ad un certo punto, decide in maniera incredibile di lasciar perdere tutto. Ci sono stati alcuni fatti riguardanti la sua vita che l’hanno indotta ad avere una visione piuttosto negativa e quindi a mollare tutto di sana pianta. Dovendo anche soddisfare le esigenze economiche della propria famiglia caduta in disgrazia per una serie di problematiche, si vede costretta a lavorare come cameriera presso un locale della ristorazione locale peraltro gestito da una sua amica purtroppo morta in circostanze drammatiche.

Insomma da quando ha lasciato il pattinaggio, la vita di Emily è cambiata profondamente e soprattutto non riesce ad avere più quell’atteggiamento positivo che le permetteva di vivere con estrema serenità la quotidianità. Una situazione sempre più insopportabile anche perché le altre ragazze della sua stessa età con cui condivideva questa passione stanno continuando a praticare lo sport e quindi a sognare un futuro straordinario.

Tutto però cambia in maniera repentina quando nella piccola cittadina arriva un giovane coach di pattinaggio di nome Spencer. Si tratta di un ragazzo molto affascinante che sa muovere le giuste corde per far riavvicinare la bella Emily a questo sport. La passione ritornerà in maniera immediata e soprattutto avrà modo di prepararsi opportunamente per un’importante gara che la lancerà per sempre nel firmamento delle grandi leggende del pattinaggio. Inoltre questa nuova avventura saprà regalare ad Emily anche la felicità dal punto di vista sentimentale.



