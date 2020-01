Love story/ Video, su Rete 4 il film con Tommy Lee Jones (oggi, 3 gennaio 2020)

Love story andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, alle ore 16.35. Si tratta di un film drammatico del 1970 diretto da Arthur Hiller (Non guardarmi: non ti sento, Una strana coppia di suoceri, Wagon-lits con omicidi) ed interpretato da Ali MacGraw (Convoy – Trincea d’asfalto, Gateway, La ragazza di Tony), Ryan O’Neal (Paper moon – Luna di carta, Barry Lyndon, Ma papà ti manda sola?), Ray Milland (Giorni perduti, Il delitto perfetto, La casa sulla scogliera) e Tommy Lee Jones (Il fuggitivo, Men in black, Non è un paese per vecchi). La colonna sonora del film è stata scritta da Francis Lai (L’uomo venuto dalla pioggia, Vivere per vivere, Un uomo una donna) ed è valsa al compositore un Premio Oscar.

Love Story, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama di Love Story. Oliver Barrett (Ryan O’Neal) è il figlio di una ricca famiglia borghese e frequenta la prestigiosa Università di Harvard. Per caso, un giorno, conosce Jennifer (Ali MacGraw), una ragazza di origini modeste ma estremamente decisa. Fra i due scatta subito l’amore e, nonostante l’opposizione della famiglia di Oliver, la coppia decide ben presto di sposarsi in una cerimonia intima ed insolita. Entrambi sono costretti a sacrificare la loro vita precedente in nome dell’amore: Ali rinuncerà ad una prestigiosa borsa di studio a Parigi come musicista per restare vicina a Oliver, che a sua volta dovrà troncare ogni rapporto con la propria famiglia. Comincia così un periodo buio in cui Ali è costretta ad accettare lavori umili per permettere a Oliver di continuare a studiare legge. Quando quest’ultimo si laurea a pieni voti per la famiglia Barrett sembrano aprirsi nuove prospettive e una nuova agiatezza economica, ma nuovi problemi sono all’orizzonte. I due decidono infatti di avere un figlio, ma scoprono di non riuscire a concepire. Quando Ali si sottopone ad accertamenti scopre che il suo è solo un sintomo di un problema ben più grave.

Il trailer di Love Story





© RIPRODUZIONE RISERVATA