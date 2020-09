L’ovest selvaggio/ Su Rete 4 il film con Dale Robertson (oggi, 6 settembre)

L’ovest selvaggio va in onda su Rete 4 alle ore 17,00 di oggi 6 settembre 2020. Il film fu una produzione Universal davvero importante, un film per il quale mobilitarono alla regia una delle stelle della ‘movie direction’ dell’epoca, Harmon Jones, nato in Canada e cresciuto professionalmente negli States, regista che firmò pellicole da cineteca come l’avventuroso ‘La principessa del Nilo (Princess of the Nile)’, oppure, qualche anno dopo, ‘Ombre gialle (Target Zero)’ sulla guerra in Corea, film nel quale fu quasi debuttante un già talentuoso Charles Bronson, una carriera che si spense nel 1966 con un lungometraggio mai tradotto in Italia.

Nel cast de ‘L’ovest selvaggio’, nel ruolo del protagonista Jagade, un eroe del cinema in bianco e nero, quel Dale Robertson che fece innamorare di se almeno tre generazioni di americane, occhi limpidi e cuori impavidi al servizio di film come ‘L’inferno di Yuma (Devil’s Canyon)’, oppure, ancora una volta protagonista nel selvaggio West, ‘La strage del 7º Cavalleggeri (Sitting Bull)’, ‘1000 dollari per un Winchester (Blood on the Arrow)’ tutti film nei quali biosgna saper cavalcare, sparare, amare, giustiziare, i verbi dell’epopea più amata da Hollywood.

Nel ruolo della bella Sharman Fulton troviamo l’attrice Mara Corday, nome d’arte della californiana Marilyn Joan Watts, una delle attrici che più di altre si valorizzò in un rapporto professionale quasi simbiotico con un affermato Clint Eastwood. Assieme recitarono ne ‘L’uomo nel mirino (The Gauntlet)’, ‘Coraggio… fatti ammazzare (Sudden Impact)’, ‘Pink Cadillac’ o ‘La recluta’ tutti film degli anni ’80 nei quali è presente sempre la signora Eastwood, Sandra Locke.

L’ovest selvaggio, la trama del film

Ecco la trama de L’ovest selvaggio. Jagade è un pistolero senza troppi scrupoli: l’unica legge è la sua e tutti devono adeguarsi ai suoi codici d’onore, pena la morte, il duello, un proiettile calibro nove diretto nel petto, questa è la sua firma. Firma di cui abusa dal giorno nel quale giunto in una pacifica e timorata città del West genera una serie volontaria e conseguenziale di duelli e sparatorie che porteranno diverse persone ‘sei piedi sotto’, la profondità americana delle bare sepolte, i classici “six feet under”.

Tra i morti il pastore locale e la mite maestrina della scuola che si suicida proprio in seguito alla violenza diffusa.

A quel punto lo sceriffo non può più permettersi di tacere e se all’inizo una sorta di debito lo metteva in subordine nei confronti di Jagade, ad un certo punto la legge deve vincere, trovando il coraggio di lucidare stella e Colt e sfidare il bandito al classico duello per ripristinare l’ordine. Bang!

