L’Ovest selvaggio/ Su Rete 4 il film con Dale Robertson

L’Ovest selvaggio, film di Rete 4 diretto da Harmon Jones

L’Ovest selvaggio va in onda a partire dalle ore 17 su Rete 4 oggi, 13 febbraio. Il regista del film è Harmon Jones, gli attori principali sono: Dale Robertson, Mara Corday, Jock Mahoney, Charles Cane. La colonna sonora è firmata dal grande compositore Statunitense Henry Mancini, autore di numerose e indimenticabili brani come la popolare Moon River e il tema della Pantera Rosa.

L’Ovest selvaggio, la trama del film:

La narrazione de L’Ovest selvaggio è ambientata nel 1890, quando in una rispettosa cittadina arriva un famigerato pistolero di nome Jagade. L’uomo, in precedenza aveva salvato lo sceriffo della città e proprio nel giorno del suo arrivo doveva celebrare un matrimonio. Nonostante le premesse positive, l’arrivo in città del fuorilegge provoca molta inquietudine tra la popolazione. A causa sua si verificano una serie di episodi di violenza che portano alla morte del pastore locale e al suicidio di una maestrina.

Lo sceriffo della città, purtroppo, non riesce a gestire questa situazione, in quanto si sente in debito nei confronti del pistolero, ma in seguito, grazie anche all’intervento del giudice, riesce a ristabilire il giusto ordine. Nel film si nota molto la differenza socio-culturale di un Paese come l’America, ancora duramente provato e diviso dopo la guerra di secessione.

