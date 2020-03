Lovren alla Lazio?/ Calciomercato, il croato piace a Tare: l’alternativa è Nacho

Dejan Lovren vestirà la maglia della Lazio nella prossima stagione? La possibilità di calciomercato che il croato si trasferisca a Formello in questo momento c’è: non è un nome nuovo nelle stanze della società biancoceleste, Igli Tare lo tiene d’occhio da tempo ma adesso le cose potrebbero essere cambiate. C’è ancora concorrenza su di lui (dal Milan al Lione passando per il Tottenham), il vice campione del mondo ha 31 anni e gioca in quella che al momento è la migliore squadra al mondo, ma il Liverpool non gli garantisce più una maglia da titolare: l’anno scorso Jurgen Klopp si era affidato a Joel Matip per affiancare Virgil Van Dijk, in questa stagione nonostante l’infortunio del camerunense la scelta del tedesco è caduta su Joe Gomez. Dunque, Lovren è in partenza: per la Lazio il principale ostacolo è rappresentato dallo stipendio (5 milioni l’anno), il difensore potrebbe essere convinto a spalmarselo su più stagioni ma a quel punto l’accordo dovrebbe essere a lungo termine. In ogni caso, Claudio Lotito vuole regalare a Simone Inzaghi un difensore di profilo internazionale, e la presenza della Lazio in Champions League sarebbe ovviamente un incentivo per trasferirsi nella capitale d’Italia.

LOVREN ALLA LAZIO? CALCIOMERCATO, NACHO L’ALTERNATIVA

Dejan Lovren prenderebbe il posto di Bastos nella difesa della Lazio: l’angolano è destinato alla cessione a parametro zero, non avendo rinnovato il contratto. Parlando sempre del reparto arretrato biancoceleste, Luiz Felipe è entrato nel mirino del Barcellona: costa 40 milioni, ma Lotito lo vuole blindare e ha già pronto il prolungamento dell’accordo. Qualora invece la trattativa Lovren dovesse sfumare, Igli Tare avrebbe pronta una potenziale alternativa: si tratta di Nacho Fernandez, classe ’90 e inevitabilmente chiuso al Real Madrid (dove però ha messo insieme parecchie presenze), è un centrale che però può giocare anche sull’esterno e soprattutto in una difesa a tre. Esperienza e adattabilità al sistema di Inzaghi, che come noto ama giocare con il 3-5-2: in più Nacho potrebbe facilmente partire dalla Spagna, e costa 20 milioni che è un prezzo assolutamente vicino a quello che la Lazio dovrebbe sborsare per Lovren. La difesa biancoceleste per il 2020-2021 potrebbe dunque essere formata da Luiz Felipe, Francesco Acerbi (che ha detto di considerare l’ipotesi di chiudere qui la sua carriera) e uno tra Lovren e Nacho: sarebbe senza ombra di dubbio un altro salto di qualità importante per andare a caccia della Champions League.



© RIPRODUZIONE RISERVATA