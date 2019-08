Lozano al Napoli/ Visite mediche terminate: le cifre del colpaccio di De Laurentiis

Hirving Lozano-Napoli, ecco il colpo di Aurelio de Laurentiis per Carlo Ancelotti: accordo totale con il Psv Eindhoven, calciatore a Roma per sostenere le visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco il contratto con gli azzurri. L’esterno offensivo è arrivato a Villa Stuart questa mattina attorno alle ore 9, atteso da circa venti tifosi azzurri: i test fisici sono terminati alle ore 13.30, esami approfonditi soprattutto per il recente infortunio alla caviglia patito dall’ex Pachuca nell’ultima gara disputata con il club olandese. Nelle prossime ore le firme sui contratti e l’ufficialità, pre-annunciata come sempre dal presidente Aurelio de Laurentiis, ma non è chiaro se Lozano sarà già a disposizione per la sfida di Firenze contro la Fiorentina: secondo quanto riporta Tuttonapoli, è più probabile l’esordio nella gara del 31 agosto contro la Juventus, valida per la seconda giornata di Serie A.

HIRVING LOZANO-NAPOLI, LE CIFRE DELL’AFFARE

Considerato uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale, Hirving Lozano è pronto ad abbracciare Napoli: un’operazione importante per le casse azzurre, con il presidente de Laurentiis che ha messo sul piatto 38 milioni più 5 di bonus. Al calciatore un contratto pluriennale da 4,5 milioni di euro annui. Secondo una primissima indiscrezione, il 25enne vestirà la casacca numero 11 – ora in possesso di Adam Ounas, sempre più vicino all’addio – e Il Roma spiega che nel contratto ci sarà anche una maxi clausola rescissoria da 135 milioni di euro. Il Chucky – soprannome legato al film horror – potrebbe anche avere degli effetti dal punto di vista del marketing, come spiegato da Roberto Bellinazzo: «L’importanza economica dell’acquisto di un giocatore come Lozano: dare al Napoli la priorità di accesso in un mercato incredibilmente passionale come quello messicano (ora andranno create le condizioni per approfittarne in ambito commerciale)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA