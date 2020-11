Lozano lascia il Napoli?/ Canovi: “Non partirà a gennaio e il Barça..” (esclusiva)

E’ la sorpresa di questo Napoli di inizio stagione: Hirving Lozano sta disputando un inizio di stagione molto importante: naturale che in vista della prossima finestra di calciomercato il giocatore sia entrato nel mirino di diversi club. Sono dunque tante le indiscrezioni di calciomercato che riguardano l’esterno messicano, che pure ha un contratto con il club campano fino al 2024: una scadenza lontana, ma che potrebbe non impensierire le big d’Europa, pronte ad avvicinarsi a Lozano. Come il Barcellona, che pare club molto interessato sul futuro del giocatore, almeno secondo le ultime voci. Per parlare dunque del futuro di Lozano, abbiamo sentito l’operatore di mercato Simone Canovi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Lozano potrebbe lasciare il Napoli? Con De Laurentiis può sempre succedere di tutto e quindi è un’eventualità che non va scartata.

Barcellona prossimo suo club? Attualmente il Barcellona mi sembra coperto e poi non credo che il Barcellona punti a Lozano.

Dove potrebbe finire ancora? Lo vedo più per la Premier League, per la Bundesliga.

Il Napoli con chi potrebbe sostituirlo? Non lo so, di sicuro il mercato di gennaio non è di quelli in cui ci sono partenze importanti, semmai se ne potrà parlare a giugno.

Un giudizio su Lozano. E’ molto valido nell’uno contro uno, fa più fatica sulla lunga distanza. Resta un ottimo giocatore.

(Franco Vittadini)



