Lozano via dal Napoli?/ Calciomercato, il messicano può tornare da Ancelotti

Hirving Lozano sarà ceduto dal Napoli: sembra evidente ormai che uno degli affari di calciomercato nell’estate partenopea sarà la partenza del messicano, grande delusione di questa stagione. Arrivato tra squilli di tromba, acquisto più oneroso nella storia del club campano (considerando l’intero affare), Lozano ha prima incontrato grandi difficoltà nell’inserirsi (nonostante un gol alla seconda giornata, contro la Juventus) e poi, quando Carlo Ancelotti è stato esonerato in favore di Gennaro Gattuso, è addirittura uscito dalle rotazioni del nuovo allenatore. Sempre più scontato il suo destino, restano da definire il prezzo e la squadra che lo prenderà: Mino Raiola sta già lavorando per piazzarlo altrove, il Napoli in questo momento chiede almeno 40 milioni di euro per rientrare dell’investimento ma è davvero difficile ipotizzare che si possa arrivare a questa somma dopo una stagione del genere. Dunque, i partenopei avanzano verso una minusvalenza importante, a meno che dopo l’emergenza Coronavirus Lozano non cambi registro; anche qui ipotesi complessa, visto che Gattuso di fatto non lo vede. Per quanto riguarda le pretendenti, secondo il Corriere dello Sport ce ne sarebbero due che potrebbero fare al caso del messicano… e del Napoli.

LOZANO VIA DAL NAPOLI? CALCIOMERCATO, DUE PRETENDENTI

Lozano andrà via dal Napoli, e potrebbe riunirsi con Ancelotti: l’Everton infatti sarebbe una delle due squadre interessante al messicano. Va ricordato che, se anche il suo spazio era ridotto e le cose mostrate sono state negative, se non altro con il tecnico emiliano l’ex Psv Eindhoven giocava abbastanza regolarmente (spesso e volentieri dalla panchina) e aveva segnato contro il Liverpool in Champions League. Ancelotti non ha poi avuto il tempo di sviluppare il suo lavoro sul calciatore, cosa che potrebbe continuare a Goodison Park; l’Everton è una società che potrebbe spendere la cifra richiesta dal Napoli ma dovrà convincersi che Chucky possa tornare quello di un tempo. Così anche l’Atletico Madrid,che in epoca recente è riuscito a ridare lustro a calciatori che da noi avevano deluso: in questo caso bisogna riferirsi alla Juventus e parlare di Tiago e Diego, due elementi che, anche se non protagonisti indiscussi, da gregari sono comunque stati importanti nel portare all’apice il ciclo di Diego Simeone. Anche tra le fila dei Colchoneros Lozano potrebbe ripartire: qui potrebbe giocare da seconda punta, ruolo che Ancelotti sembrava volergli cucire addosso sfruttandone la capacità di attaccare la profondità. L’estate non è ancora vicinissima ma si sta avvicinando: staremo a vedere…

