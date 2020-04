Lozano via dal Napoli?/ Calciomercato: sirene spagnole per il messicano, ma ADL…

Tema caldo in casa azzurra in vista della prossima sessione di calciomercato è il possibile addio di Lozano dal Napoli. L’indiscrezione non è nuova: strappato al Psv la scorsa stagione, il messicano lanciato da Ancelotti non ha convinto poi troppo e la dirigenza azzurra sta valutando l’ipotesi di rimetterlo sul mercato, considerato che lo stesso Chucky pare aver parecchie richieste e che di certo non rientrerà nel progetto di Gennaro Gattuso per la prossima stagione del campionato. Pure però non si annuncia una trattativa in uscita semplice per il Napoli: Lozano ha infatti parecchie pretendenti ma pare che nessuna di queste voglia rispondere adeguatamente alle alte richieste della dirigenza dei partenopei.

LOZANO VIA DAL NAPOLI? LE RICHIESTE DI DE LAURENTIIS

Lozano quindi via dal Napoli questa estate? Difficile dirlo, specie in questi giorni così drammatici e confusi, dove non è proprio possibile fare previsioni a lungo termine. Pure però, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dal Corriere dello sport, sono indubbie sirene spagnole per il giocatore messicano. Anzi pare che diversi club come Atletico Madrid, Siviglia e Valencia stiano monitorando attentamente la situazione e anzi presto potrebbero cominciare a presentare le prime offerte per il cartellino del giocatore: cifre che però in ogni caso non supererebbero i 20 milioni di euro. Proposte dunque che risultano ben al di sotto delle attese della dirigenza campana. Pare infatti che lo stesso De Laurentiis non valuti il cartellino di Lozano per meno di 40 milioni di euro, cifra ben importante, anche tenuto conto dei 50 spesi la scorsa estate per strappare l’esterno di sinistra dal Psv. Tenuto conto del gap tra domanda e offerta è dunque possibile che Lozano rimanga ancora una stagione in azzurro, con la speranza di riscattarsi agli occhi di Gattuso e tifosi.



