Lozano, video gol dopo 9 secondi in Verona-Napoli/ Ma record più veloce resta a Leao

Per soli tre secondi Hirving Lozano non è entrato nella storia del calcio. L’attaccante messicano ha sbloccato la partita Verona-Napoli dopo soli nove secondi. Quanto basta in teoria per segnare una pagina importante della storia di questo sport, ma deve accontentarsi di farlo per quella del Napoli e del secondo posto invece nella classifica dei gol più “veloci”. Il primato resta di Rafael Leao, che in Sassuolo-Milan ha segnato dopo soli 6 secondi e 76 centesimi. Un lampo, dunque, quello di Lozano, ma non sufficientemente rapido per battere il record del giocatore del Milan. Probabilmente è stato decisivo in questo senso il “buco” clamoroso di Dimarco sul lancio in avanti di Zielinski. Lo è stato sicuramente ai fini del gol, perché senza Lozano non sarebbe mai arrivato sul pallone.

Ma senza quel fugace momento di confusione non avrebbe avuto modo di calciare in porta. Resta senza dubbio la soddisfazione per un gol che farà comunque parlare di sé, pure importante ai fini del match, che però è ancora in corso quando vi scriviamo.

GOL LOZANO NON IL PIÙ VELOCE DELLA STORIA…

Hirving Lozano non è riuscito neppure a superare Paolo Poggi in realtà. Nel 2001 segnò dopo 8 secondi nella partita Fiorentina-Piacenza, guadagnandosi questo primato. Record infranto a dicembre al “Mapei Stadium” dall’attaccante portoghese del Milan. Leao, infatti, riuscì a trafiggere Consigli dopo 6 secondi e 76 centesimi, sbriciolando il record fino ad allora detenuto appunto da Poggi. Questo resta per ora il gol più rapido della storia del calcio, con Lozano che quindi si prende il terzo posto in questa speciale graduatoria. Se vorrà fare meglio, dovrà dunque riprovarci nelle prossime partite. Di sicuro questo gol è servito a scuotere la squadra il cui momento è complicato dopo la sconfitta in Supercoppa italiana con la Juventus. Serviva una reazione e almeno per ora si è vista. “Questo è un momento difficile per noi nello spogliatoio, ma dobbiamo andare avanti tutti insieme”, aveva dichiarato nei giorni scorsi. La scossa del messicano intanto è già arrivata.

9 segundos, mucha suerte (falla del defensa y le pega horrible) y gol del Chucky Lozano 🇲🇽👊🏼





