LP, Laura Pergolizzi/ Lauren Ruth Ward e il presunto matrimonio segreto (Che Tempo che Fa)

Fabio Fazio a Che tempo che fa ospiterà la cantante LP, una delle artiste americane più amate nel mondo, almeno negli ultimi tempi. L’artista si racconterà in una lunga intervista in Rai, riavvolgendo il nastro fino ai suoi inizi di carriera ma con la promessa di svelare qualche chicca sul futuro. Ci sono infatti tante idee e molti progetti all’orizzonte per Laura Pergolizzi; un nome che la fa sembrare molto più italiana di quanto lo sia realmente. Le sue canzoni, intense e mai banali, hanno appassionato e continuano ad appassionare milioni di persone. La classe 1981 di Huntington, originaria italiana, ha scoperto le sue doti di canto da giovanissima. Si è appassionata al rock classico, innamorandosi di gruppi come Beatles, Led Zeppelin, Nirvana e Jeff Buckley. Dopo il trasferimento a New York, la cantante sceglie finalmente il suo nome d’arte LP. Di questo e molto altro parlerà questa sera ai microfoni di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa.

LP, Laura Pergolizzi: gli inizi e i primi dischi

La carriera di LP è cominciata per l’esattezza nel 2001 con l’album Heart-Shaped Scar. Il secondo disco vede la collaborazione di un personaggio di prestigio per la musica americana, vale a dire Linda Perry. Nonostante il supporto di profili di spicco, la carriera di LP agli inizi non vuole proprio saperne di decollare. Dopo aver scritto testi per cantanti molto famosi e di successo come Rihanna e Christina Aguilera, LP entra nella scuderia Warner e pubblica la canzone Into the Wild. Negli anni successivi si circonda di altri grandi nomi come Isabella Summers dei Florence + the Machine, Claude Kelly e tanti altri. Con Forever for Now inizia a riscuotere i primi frutti del successo. Il boom però avviene con Lost on You, un brano che le permette di sfondare anche nel mercato europeo ed italiano. L’ultimo album è Heart to Mouth, a cui la stessa LP dice di essere molto legata.

LP e il rapporto con la sua fidanzata Lauren Ruth Ward

Per LP ci sono ancora tanti progetti da realizzare in campo artistico, mentre dal punto di vista sentimentale si sente molto appagata. Dal 2015 sta con Lauren Ruth Ward. Le due donne sono state al centro di indiscrezioni di gossip su un presunto matrimonio segreto, che in realtà non è stato mai celebrato. LP infatti ha sempre smentito ogni rumors in merito, mentre sugli amori passati avrebbe confermato di aver pensato all’ex fidanzata Tamzin Brown nel brano Lost on You. Inevitabile quindi che Fabio Fazio torni su questi argomenti, magari dopo una bella esibizione dal vivo che i fan di LP sperano di potersi godere già questa sera in tv.



