LP/ “Per me essere gay è come avere gli occhi” (Concertone Primo Maggio 2021)

LP, al secolo Laura Pergolizzi, si esibirà in occasione del Concerto del Primo Maggio 2021 a Roma, in diretta su Rai 3. Nata a Long Island nel 1981, da genitori di origini italiane, si è avvicinata alla musica grazie ai suoi genitori: “Mia madre era una cantante lirica, mi ha sempre fatto ascoltare l’opera. Mio padre mi ha fatto conoscere cose tipo Elvis Presley e Buddy Holly. Poi da teenager mi sono avvicinata alla radio e lì mi sono appassionata a Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, ma anche ai Nirvana e a Jeff Buckley”, ha raccontato LP qualche anno fa a IoDonna. Laura Pergolizzi non ha mai nascosto la sua omosessualità: “Non è un segreto, per me essere omosessuale è come avere gli occhi. Non voglio essere definita una songwriter gay, ma al tempo stesso durante le interviste mi capita di parlare di me e non mi va di dover stare attenta alle parole: perché dovrei dire “il mio ex” se si tratta di una ex?”.

Chadia Rodriguez in topless al Concerto del Primo maggio/ Provocazione in diretta tv

LP torna in tour, quattro tappe in Italia

LP ha raggiunto il grande pubblico nel 2016 con il singolo “Lost on you”, quattro dischi di platino in Italia. A inizio 2021 ha pubblicato il suo ultimo singolo “One Last Time”: “Parla della natura fugace delle relazioni, romantiche o meno, e di come ogni momento sia prezioso. Non importa quanto otteniamo da qualcuno, alla fine ci ritroviamo a fantasticare sul passato che abbiamo avuto con quella persona e sulle cose che avremmo voluto dire o fare prima che il nostro tempo insieme finisse”, ha raccontato sulle pagine di Elle. Il suo nuovo disco dovrebbe uscire a tra maggio e giugno. Dopo l’esibizione sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, in occasione del Concertone del Primo Maggio 2021, LP tornerà in Italia con il suo nuovo tour: il 7 luglio a Nichelino, l’8 luglio a Marostica, il 19 luglio a Roma e il 20 luglio a Firenze.

LEGGI ANCHE:

BUGO/ Complimenti di Ambra al Concerto del Primo maggio 2021: “Sei stupendo!”CONCERTO PRIMO MAGGIO 2021, CONCERTONE/ Diretta, scaletta: si parla dell’ex Ilva

© RIPRODUZIONE RISERVATA