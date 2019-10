LP/ “Shaken” è il nuovo singolo “Scrivendo per altri ho trovato me stessa” (X Factor)

LP, all’anagrafe Laura Pergolizzi, questa sera farà vibrare lo studio di X Factor con la sua “Shaken”, nuovo estratto dall’album “Heart to Mouth”. Famosa grazie al brano “Lost on you”, che nel 2017 l’ha consacrata tra i grandi della musica mondiale, LP vanta un passato da autrice: prima di diventare una delle voci più amate della musica mondiale ha infatti realizzato numerosi brani per artisti del calibro di Cher, Rihanna e per i Backstreet Boys. Oggi, dopo aver collezionato numeri da record sia nelle vendite che nello streaming online, LP è tornata sulla scena musicale con il terzo estratto del suo quinto album, un brano il cui videoclip ufficiale è stato ideato interamente da una sua fan israeliana. Il filmato, in particolare, è stato realizzato completamente in cartoon e ritrae l’artista nella sua vita quotidiana, a casa o con la sua band, sotto forma di un cartone animato anni ’90.

Lp:”Mi rende felice vedere qualcuno felice”

il videoclip di “Shaken” testimonia lo straordinario rapporto che LP ha con i suoi fan, un legame del quale l’artista ha parlato poche settimane fa in occasione della sua ultima esibizione nel Regno Unito. “Mi rende così felice vedere qualcuno felice”, ha detto Lp intervistata da The Indipendent. “Sai quante foto le persone scattano ogni giorno e vogliono una foto con te? – ha aggiunto – Voglio dire che è davvero un grande onore. Non diventa mai una novità. Sono sempre molto onorata – ha aggiunto l’artista, stasera ospite a X Factor – mi piacciono le persone e sono grata che mi piacciano così tanto le persone, perché rende questa vita molto più semplice”. E su quel passato che l’ha vista comporre numerosi successi per artisti di fama mondiale, ha ammesso: “È una cosa interessante. Sento che scrivere per altre persone mi ha fatto trovare me stessa”.

Lp a difesa dei diritti LGBTQ

Con la sua musica, Lp ha sposato alcune cause molto importanti dei temi LGBTQ. La cantante ha spiegato infatti a The Independent che al centro del suo essere artista vi è la necessità essere inclusivi, una delle cose, ha precisato, “che mi interessano di più”: “Voglio vedere tutti i tipi di persone ai miei spettacoli. Voglio tutti, voglio l’intera curva a campana al mio spettacolo. Voglio vederlo tutto, ogni singola cosa ed è ciò che mi rende più felice”. Da sempre, infatti, Lp si batte per la libertà di poter essere se stessi: “Mi occupo di celebrare l’essere gay, ma mi piace anche la celebrazione umana – ha detto l’artista – So che dobbiamo lottare per ogni cosa perché altrimenti diventerà omogeneo e troppo uguale, ma voglio davvero che le persone comprendano davvero, per me personalmente, che non si tratta soltanto dell’essere gay […] è come il denaro – ha aggiunto la cantante – l’abbiamo inventato. Che cos’è gay? Sono solo innamorato di quest’altro essere umano”.



