LPS, Slovenia: chi è?/ All’Eurovision 2022 con Disko una canzone molto delicata

Tra i più attesi dell’Eurovision 2022 troveremo i gli LPS, band proveniente dalla Slovenia. LPS (Last Pizza Slice) è una band pop adolescente composta da Filip (voce), Gašper (batteria), Mark (chitarra elettrica), Zala (basso, tenore e sassofono contralto) e Žiga (tastiere elettriche). Il gruppo è insieme dal 2018, si sono incontrati nell’aula di musica della loro scuola. Nonostante siano insieme solo da poco tempo come band, sono già riusciti ad accumulare un numero impressionante di esibizioni in festival e concerti in tutto il paese. Gli LPS si dilettano anche con soul-pop, funk, blues, rock e jazz. All’inizio della loro carriera, hanno sviluppato una base di fan particolarmente affezionati attraverso le loro interpretazioni stravaganti e non commerciali di successi molto noti al pubblico. La canzone che porteranno è Disko.

LPS, discodance o drammatica all’Eurovision 2022?

Alcuni potrebbero presumere che il timbro della voce degli LPS implichi una spensierata esperienza appartenente al mondo della disco dance, ma i testi raccontano la trislede storia del cantante della band Filip, che è stato scaricato dalla sua ragazza proprio in discoteca. In una recente intervista la band ha affermato di essere in totale fermento all’idea di potersi esibire a Torino con la propria cultura musicale in una competizione che è innanzitutto occasione per condividere altre esperienze musicali provenienti dai paesi europei. Hanno inoltre aggiunto di voler vivere l’esperienza senza uno spirito prettamente competitivo bensì con la voglia di uscire arricchiti dall’esperienza soprattutto dal punto di vista umano e artistico. Il brano proposta dalla band racconta della voglia di amare, del sentimento più puro che esista attraverso sonorità rock che trascinano verso uno spirito comunque positivo. In un contesto della discoteca, come si evince dal titolo, il brano racconta della voglia di urlare i propri sentimenti e del desiderio di poter condividere le proprie emozioni in maniera totale.

LPS, dove tutto ebbe inizio

A volte gli inizi di alcuni gruppi, come in questo caso gli LPS, possono essere pieni di emozioni e con colpi di scena incredibili. Interessante è sicuramente quello che sta accadendo a questo gruppo pronto a raccontarsi all’Eurovision Song Contest ma senza l’obbligo di risultare per forza originali. Galeotto fu il Liceo centrale di Celje dove i componenti della band andavano e dove iniziarono a suonare. Lo scorso dicembre sono arrivati tra i primi quattro dell’Ema Fres un concorso per artisti emergenti. Il tempo è tutto dalla loro parte e quindi non possiamo far altro che ammirarli stasera.

Il video di Disko dei LPS all'Eurovision 2022













