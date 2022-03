Luana Cammalleri, moglie Carlo La Duca choc/ A figlia 11enne “se parli t’ammazzo”

Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, rispettivamente moglie e migliore amico di Carlo Domenico La Duca, sarebbero stati a lungo amanti segreti. Solo ad un anno di distanza dalla scomparsa finora misteriosa del 38enne siciliano, la moglie avrebbe deciso di condividere una confidenza con la figlia di 11 anni. A quel punto, intercettata a sua insaputa, è andato in scena un dialogo “da brividi”, come evidenziato oggi da Milo Infante nel corso della trasmissione Ore 14. Dalle carte dell’inchiesta emergono ogni giorno nuovi tasselli inquietanti da cui verrebbe sempre più a galla la personalità spietata della coppia di amanti.

Il 6 luglio 2020, ad un anno e mezzo circa dalla scomparsa di Carlo La Duca, Luana intercettata in una conversazione telefonica con l’amante gli avrebbe detto di aver messo al corrente della loro relazione clandestina la figlia undicenne alla quale avrebbe anche detto che Pietro sarebbe andato a vivere con loro e l’avrebbe intimata a non parlarne con nessuno, soprattutto con la moglie di Pietro. A quel punto sarebbe arrivata a minacciare la figlia dicendole: “Come ti ho messa al mondo, mi faccio 20 anni di galera ma ti ammazzo prima che distruggi la vita a me, io la distruggo a te”.

Luana Cammalleri, moglie Carlo La Duca: le intercettazioni choc

Nel corso della trasmissione Ore 14 è stata letta la ricostruzione relativa a quanto avrebbe detto Luana, moglie di Carlo, alla figlia 11enne: “Guai se esce una parola e fai capire qualcosa a Maria, guai… ti sto facendo un esempio, manco se ti punta una pistola nel cervello tu devi dire quello che io ti sto dicendo ora o quello che vedi quando mi vedi… guardarci o ridere alle spalle di Maria con tuo zio Piero. Perchè te lo giuro, io ti ho messa al mondo proprio così, io ti ho messa al mondo, mi faccio vent’anni di galera ma ti ammazzo… perché se tu distruggi la mia vita io ti… prima che mi distruggi la vita a me io ti distruggo a te!”.

La relazione clandestina andava avanti da anni, esattamente da cinque come emerso da un’ulteriore intercettazione tra Pietro e Luana nella quale parlano dell’anniversario del loro amore segreto e fanno riferimento alla data del compleanno del figlio di Luana e Carlo La Duca, il 17 febbraio del 2017. Roberta Bruzzone ha avuto modo di leggere le intercettazioni per intero dell’ordinanza e, dice, “esce fuori un quadro sconvolgente”. “Io credo che lei abbia un ruolo determinante”, ha aggiunto la criminologa. Salvatore Pirrone, il legale della famiglia La Duca, ha parlato di una separazione burrascosa tra Carlo e Luana: “C’era una serie di litigi continui”.











