Dani Faiv racconta l’amore con Luana, storica fidanzata e madre del figlio Nicolò: "Mi dà la scossa per andare oltre e fare cose in più"

Dani Faiv e l’amore per la storica fidanzata Luana: “I primi anni insieme…”

Il cuore di Dani Faiv batte da ormai cinque anni per la fidanzata Luana, storica compagna di vita e anche collega e collaboratrice. Nel 2020, infatti, la ragazza ha preso parte al brano Easy, partecipando come co-cantante. “Lei è una persona molto timida”, ha detto Dani Faiv in una intervista parlando della sua fidanzata e della loro storia d’amore. Ha spiegato, a proposito della loro collaborazione, di averla spronata con tutte le sue forze per convincerla a cantare. “Nemmeno con me per i primi anni ha voluto cantare ma poi alla fine l’ho convinta”, ha raccontato il rapper.

In un altro passaggio riportato da Il Secolo XIX, Dani Faiv avrebbe detto di aver dato questo consiglio alla fidanzata per sbloccare la sua timidezza e convincerla a cantare: “Le ho detto: ‘ascoltala e cantala mentre vai al lavoro’. Le è piaciuta e l’ho convinta”.

Nicolò frutto d’amore di Dani Faiv e Luana: “Da quando sono diventato genitore…”

Fidanzati storici, ma non solo. Dal 2022 Dani Faiv e Luana sono genitori del primo e unico figlio Nicolò. “Essere diventato padre ora mi sta influenzando in maniera positiva… i mesi con lui hanno solo rallentato qualche uscita, ma mi hanno permesso di migliorare alcune tracce”, ha raccontato il celebre rapper, parlando delle sfide della paternità, in una intervista riportata da Rockol.it.

Di sicuro la sua fidanzata Luana non ha mai mollato la presa ed è rimasta vicino al compagna in ogni circostanza, supportandolo nella vita di tutti i giorni ma anche sotto il profilo professionale. “Perché lei mi dà la scossa per andare oltre e fare cose in più”, ha raccontato orgoglioso e con gli occhi a cuore il rapper.