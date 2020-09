Luana, chi è la fidanzata morta di Francesco Oppini/ “Incidente nella notte, lei…”

La linea della vita disegnata da Francesco Oppini nella Casa del Grande Fratello è fatta di alti ma anche di drammatici bassi. Uno di questi è sicuramente la morte della sua fidanzata, Luana. Ne ha parlato, non senza difficoltà e lacrime, ricordando quella notte in cui, a causa di un incidente, il suo grande amore è morto. “Nel 2006 a 26 anni ho vissuto l’amore fresco e passionale con Luana. – ha esordito Oppini, segnando un punto molto basso della linea della sua vita – Nel giorno prima del suo 25 esimo compleanno ebbe un incidente nella notte, tornando da lavoro e non ne uscì vita. Fu un’esperienza troppo forte per me”.

Francesco Oppini ricorda la fidanzata Luana e un altro terribile momento

Non trattiene le lacrime Francesco Oppini ricordando quell’amore chiamato Luana. Così come non è riuscito a trattenere l’emozione quando ha ricordato il terribile momento in cui ha avuto paura per la vita di sua mamma Alba Parietti. “io vivevo con i miei amici e stavamo vedendo un film. Tra una pausa e l’altra esce la notizia dove c’è scritto: “Incidente gravissimo per Alba Parietti” e vedo la macchina di mia madre sotto un tir. La situazione era molto grave e mamma, nonostante tutto, ha preso il telefono e in quel momento ha pensato di rassicurare me“.

