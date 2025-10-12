Chi era Luana, la mamma di Andrea Cerioli di Uomini e Donne: com'è morta e malattia. Per l'ex tronista, una mancanza devastante nella sua vita

Da molti anni, nella vita di Andrea Cerioli c’è un grande vuoto: quello della mamma Luana. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato per la prima volta di lei durante la sua precedente avventura al Grande Fratello, rivelando come questa mancanza abbia avuto un impatto devastante nella sua vita. Mamma Luana è morta dopo aver combattuto contro una brutta malattia contro la quale non ha avuto speranza.

In questi anni, Andrea l’ha ricordata più volte, sia in TV che attraverso i suoi profili social, come ha recentemente fatto in occasione del suo compleanno. Pochi giorni fa, Cerioli ha infatti affidato a Instagram un lungo e toccante messaggio per la sua mamma, raccontandole il suo dolore e le sue insicurezze, ma anche la felicità di essere nella speranza che lei possa leggerlo anche da lassù.

Luana era la mamma di Andrea Cerioli: il toccante ricordo dell’ex tronista di Uomini e Donne

“Ciao Mamma… Io lo so che mi stai guardando sempre da lassù.”, ha esordito Andrea nella sua toccante lettera a mamma Luana. “Sai tante volte ho paura, so che ci sei. Mi sento al sicuro.”, ha continuato, parlando poi di sua figlia Allegra. Uno dei grandi rimpianti dell’ex tronista di Uomini e Donne è proprio che sua mamma non abbia potuto conoscere sua nipote e viceversa: “Ally é proprio una bimba d’oro, vero? Saresti impazzita per lei, da proprio soddisfazione, poi lei agli scherzi ci casca sempre…”, ha raccontato. Così ha continuato: “Sai che il tuo compleanno resta per me una giornata sempre un po’ così, si accorcia il filo, non so. – facendole una toccante richiesta – Continua a guardarci le spalle mi raccomando, fatti vedere più spesso, la sera nel letto ci spero sempre… Ciao Mamma. Ps. Ce la sto mettendo tutta”, ha concluso Andrea.

