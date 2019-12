Luana Colussi casta/ Barbara D’Urso: “sono d’accordo con te. Forse.. ” (Pomeriggio 5)

Luana Colussi, pur avendo molti corteggiatori, è ormai casta da cinque anni. Dopo aver conquistato il pubblico italiano con la sua bellezza, la conduttrice che ha abbandonato la tv per dedicarsi ai figli, al momento non sembra aver voglia di tuffarsi in una nuova storia d’amore. “Ho scelto di essere casta per pensare a me stesso. E’ bellissimo rivedere queste cose perchè mi fa pensare alle scelte che ho fatto per passione. In realtà, io non volevo lasciare la televisione per le bambine, ma averle tra le mie braccia mi ha fatto capire che erano la priorità”, spiega. “Poi dopo la separazione hai deciso di essere casta e posso dirti che sono perfettamente d’accordo con te“, commenta Barbara D’Urso. La conduttrice che, da tempo, non ha una storia d’amore nonostante i numerosi rumors sulla sua vita privata, svela così di pensarla esattamente come Luana Colussi e di stare bene da sola di fronte a uomini che non soddisfano le sue aspettative.

LUANA COLUSSI CASTA, BARBARA D’URSO: “STIAMO BENE DA SOLE”

Anche Barbara D’Urso è casta come Luana Colussi? Nello spazio di Pomeriggio 5 dedicato al talk, durante il confronto tra le sue ospiti sulla castità, Barbara D’Urso, nel commentare la scelta della Colussi, casta da cinque anni, si è lasciata andare ad un commento con cui ha svelato, involontariamente, un dettaglio della sua vita privata. “Ti comprendo” – ha detto la D’Urso a Luana Colussi – “evidentemente non c’è nessuno di talmente interessante, intrigante, coinvolgente, generoso mentalmente da decidere di concederti”, aggiunge la conduttrice. “Stiamo bene da sole, nei nostri spazi. Se arriverà il principe azzurro arriverà, altrimenti chi se ne frega”, conclude la conduttrice ricevendo non solo l’applauso derlla Colussi ma anche delle altre ospiti tra le quali anche Francesca Cipriani che aggiunge: “parole sante”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA