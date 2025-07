Luana Nicchiniello, dama del trono over dell'ultima stagione di Uomini e Donne, reagisce così al tentativo di corteggiamento sui social.

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne dell’ultima stagione spicca Luana Nicchiniello che, con la sua bellezza, ha colpito non solo i telespettatori, ma anche diversi cavalieri.

Tra le frequentazioni più lunghe avute da Luana c’è sicuramente quella con Giovanni Siciliano con cui sembrava potesse nascere una vera e propria storia d’amore. Qualcosa, però, è andato storto e i due hanno messo un punto alla frequentazione con Giovanni che ha poi lasciato il programma con Francesca Cruciani con cui è felicemente fidanzato.

Luana, invece, dopo aver provato a conoscere altri cavalieri di cui, qualcuno giunto in trasmissione esclusivamente per lei, ha chiuso la stagione da single. In attesa di capire se, a settembre, tornerà nel parterre del trono over per ricominciare a cercare l’amore in tv, Luana si sta godendo l’estate condividendo anche diverse foto sul suo profilo Instagram dove, puntualmente, riceve tanti complimenti da chi sarebbe pronto a corteggiarla.

Luana di Uomini e Donne e la risposta al suo corteggiatore social

Bellissima ma ancora single, a Luana Nicchiniello non mancano i corteggiatori come dimostrano i vari utenti che commentano le sue foto Instagram. Tra i tanti commenti, quello di un utente ha attirato l’attenzione della dama del trono over che ha deciso di rispondere al suo corteggiatore. “Forse smetto di seguirti, ma solo perché non ti posso avere quindi sarebbe inutile commentare senza toccare donne così”, ha scritto l’utente in questione.

“Caro ma il mondo è pieno di donne, ti auguro di trovare quella giusta per te“, è stata la risposta di Luana che, con gentilezza, ha rifiutato il corteggiamento del suo follower. Ad oggi, dunque, Luana sembrerebbe ancora ufficialmente single e chissà che a settembre non decida di tornare nuovamente a Uomini e Donne sperando di poter trovare il suo principe azzurro.

