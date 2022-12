Luana, ex fidanzata Francesco Oppini morta in un incidente/ “16 anni senza di te”

Francesco Oppini: il ricordo di Luana, morta a soli 25 anni

Francesco Oppini, tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, oggi – martedì 6 dicembre – sarà ospite di Serena Bortone insieme alla madre Alba Parietti. Qualche mese, sempre nel salotto pomeridiano di Rai 1, Oppini ha ricordato la sua fidanzata Luana, scomparsa tragicamente in un incidente stradale nel 2006 a soli 25 anni: “Rappresenta una forzata crescita improvvisa. Ho dovuto superare il dolore più inaspettato che uno può avere all’età che avevo io all’epoca, 24 anni”, ha detto a Serena Bortone. La tragica morte di Luana ha cambiato per sempre Francesco Oppini, come ha raccontato in diverse occasioni: “A quell’età lì non pensi mai che ti possano succedere determinate cose, non puoi pensare che ti possa venire a mancare un amico, una compagna, un genitore. Invece ti rendi conto che siamo tutti appesi a un filo in un certo senso. Impari a non avere rimorsi e a fare le cose che ti senti di fare, sempre. Impari da quello che le cose non godute e non vissute a pieno sono cose che non ti potrai mai permettere di rivivere”.

Luana, fidanzata di Francesco Oppini, morta nel 2006

Ogni 17 ottobre, giorno della morte di Luana, Francesco Oppini dedica un post alla fidanzata scomparsa: “Tutto ciò che abbiamo amato profondamente non potrà mai andare perduto. Tutto ciò che amiamo profondamente diventa parte di noi. 16 anni senza di te e a volte, ancora, non ci credo, non lo accetto e non me lo spiego. La vita è anche questo, purtroppo, ma è anche grazie a te se ho imparato a sorridere sempre, o quasi. Sei e sarai sempre con noi piccola Lu’, ovunque tu sia”, ha scritto quest’anno. Lo scorso anno anche Alba Parietti ha ricordato la ex fidanzata del figlio: “Penso a te, all’ultimo saluto allegra sulla porta, all’incubo delle ore e degli anni dopo. Ma una cosa l’hai lasciata: la tua bellezza, la tua energia, la tua bontà, la tua generosità. Noi non ti dimenticheremo mai, bellissima creatura invisibile e presente. Ciao adorata Luana, domani avresti compito gli anni ma quel compleanno, allora come oggi, non è una data felice. Ti ameremo per sempre e tu ci sarai sempre in ogni cosa bella come te”.

