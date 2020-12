Luana, ex fidanzata morta Francesco Oppini/ “Se oggi sono come sono lo devo a lei”

Luana è l’ex fidanzata di Francesco Oppini morta in un incidente stradale. Una tragedia che ha segnato nel profondo la vita del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini che ancora oggi è scosso dalla casa. “Dopo l’accaduto non sapevo neanche dove fossi e cosa stessi vivendo. Perché sono cose che non ti aspetti mai e pensi sempre che siano cose che capitino ad altri. Non so bene, ancora adesso, come ho fatto a uscirne illeso mentalmente. Queste cose possono cambiarti molto” – ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 a Verissimo da Silvia Toffanin. A stargli accanto in questo momento così difficile ci sono stati i suoi familiari e gli amici di sempre come ha raccontato in tv: “mia madre, mio padre Giuseppe e gli amici veri sono stati quelli che mi hanno tirato sù da per terra per raccogliermi quasi con il cucchiaino. Mi spronavano a tornare a vivere come Luana avrebbe voluto, con il sorriso. E con il tempo ci sono riuscito anche se la cosa non passerà mai”.

Francesco Oppini: “Luana e l’incidente? L’ho saputo da sua madre”

La morte di Luana è ancora un tema davvero difficile per Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti che anche all’interno della casa del GF VIP 5 ne ha parlato scoppiando a piangere: “quando hai 24 anni e vivi una storia d’amore a pieno, tutto puoi pensare tranne che queste cose. Lei prima era fidanzata con un’altra persona, avevamo appena iniziato a viverci a pieno. Non voleva dirlo ai suoi per non farmi passare per uno poco per bene”. Un amore importante quello tra Francesco e Luana interrotto però improvvisamente dalla morte della ragazza in un tragico incidente stradale: “é successo il giorno prima del suo compleanno, le avevo comprato un regalo e organizzato una sorpresa. L’ho saputo da sua madre, l’ho chiamata dopo una notte trascorsa in bianco e mi ha detto dell’incidente”. Una tragedia che Oppini non ha mai dimenticato: “purtroppo nel 2006 c’era Luana, era un amore fresco, appena sbocciato, il classico amore passionale che vive un ragazzo d’estate. Nel giorno prima del suo compleanno ebbe un incidente tornando dal lavoro e purtroppo non ne è uscita. È stato qualcosa di troppo forte, all’epoca. Se oggi sono come sono lo devo a lei perché nessuno nella vita mi ha insegnato a sorridere così”.



