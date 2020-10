Luana, fidanzata morta Francesco Oppini/ Il toccante ricordo “Sei partita 14 anni fa”

È un messaggio molto toccante quello pubblicato poche ore fa sul profilo Instagram di Francesco Oppini. Chi lo sta gestendo in queste settimane in cui lui è nella Casa del Grande Fratello Vip ha deciso di ricordare Luana, l’ex fidanzata di Francesco purtroppo morta in un incidente stradale. “Cara Luana, – inizia il post su Instagram – non c’è giorno in cui tu non sia nei nostri cuori.” Così continua: “Sei partita 14 anni fa ma ogni istante fai parte di noi, nel sole, nel mare, nel vento, nella bellezza che riscalda come il tuo sorriso indimenticabile. Ti ameremo per sempre.” Parole commoventi quelle scritte per ricordare Luana in quello che è, probabilmente, il giorno dell’anniversario della sua morte.

Francesco Oppini e il ricordo commosso di Luana

Così come sui social, anche nella Casa del Grande Fratello Vip Francesco Oppini ha ricordato la sua ex fidanzata Luana e ha anche versato lacrime per lei. “Luana era vita. Luana era una ragazza fantastica”, ha raccontato il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini nella Casa, “Faceva due lavori pur di aiutare la famiglia. In quel periodo, la madre scoprì di avere un nodulo al seno e Luana si faceva in quattro per riuscire ad accompagnarla ad ogni visita”. “Luana era vita e quando una persona è vita non può conoscere la morte”, ha poi ribadito Francesco, senza nascondere la grande commozione e il dolore che, dopo tanti anni, ancora vive in lui.





