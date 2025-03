Alessio Pili Stella di Uomini e Donne over sta frequentando una nuova dama, Luana Nicchiniello. La donna è finita subito al centro dell’interesse dei fan del programma per via della sua bellezza e compostezza, ma soprattutto gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono detti stupiti per la sua serenità nel conoscere il cavaliere, ormai noto per non riuscire ad intraprendere alcuna relazione con le dame del parterre femminile. Eppure sembra che con Luana sia scattata ufficialmente la scintilla, tanto che è scattato un bacio durante un’uscita.

Durante la trasmissione, Alessio Pili Stella ha descritto Luana Nicchiniello come una persona semplice, alla mano e genuina. Con lei dice di aver molte affinità e di apprezzare il suo essere acqua e sapone. Come al solito, sfiduciati nei confronti del cavaliere, Tina Cipollari e Gianni Sperti credono che il rapporto tra i due non andrà avanti ancora per molto, e che anzi, tra pochissime puntate finirà tutto. Sarà davvero così? Lo si scoprirà solo grazie alle prossime anticipazioni di Uomini e Donne. Intanto andiamo a scoprire chi è Luana Nicchiniello e tutte le informazioni trapelate sulla sua vita.

Luana Nicchiniello di Uomini e Donne Over, che lavoro fa?

A svelare tutte le informazioni su Luana Nicchiniello di Uomini e Donne over ci ha pensato il magazine ufficiale del programma, che come al solito presenta i personaggi, pubblica le interviste dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi e tanto altro. Laura è nata il 13 febbraio 1987 e nel 2025 ha 37 anni. Si è rivolta a Uomini e Donne per trovare un uomo che sia sensibile, empatico e intelligente ma soprattutto spontaneo. La sua passione più grande? Il pilates. Tutti i giorni deve fare sport per sentirsi bene. Che lavoro fa Luana Nicchiniello? La dama che esce con Alessio Pili Stella è una baby-sitter e ha uno shop online.

