Tutto su Luana Nicchiniello, la dama del trono over di Uomini e Donne

Luana Nicchiniello è una delle dama del trono over di Uomini e Donne. Classe 1987, oltre ad essere la proprietaria di un e-shop, lavora anche come babysitter. Luana è arrivata da poche settimane nel parterre del trono over e ha subito cominciato a frequentare Alessio Pili Stella che sembrava molto preso da lei al punto da concederle l’esclusiva. Dopo qualche settimana, però, Alessio ha deciso di ritirare l’esclusiva e il loro rapporto è concluso. Nonostante la fine della frequentazione, la dama è rimasta nel parterre del trono over sperando di poter trovare l’amore.

Chi è Gabriele Malgeri, cavaliere di Uomini e Donne/ "Ho perso tutti i miei parenti vicini..."

Su Instagram, ha un profilo aperto che, attualmente, è seguito da poco meno di 2mila followers. “Fino a quando non avrai amato un animale, una parte della tua anima rimarrà addormentata”, citazione di Anatole France si legge nella sua bio social.

Luana Nicchiniello tra Giovanni e Gabriele a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 7 aprile, Luana è tra le protagoniste in studio. Maria De Filippi chiama la dama al centro dello studio che si accomoda di fronte a Giovanni e Gabriele, i due cavalieri con cui ha cominciato ad uscire dopo l’addio ad Alessio Pili Stella. Dopo essere uscita con entrambi, la dama ha deciso di chiudere con Gabriele.

Chi è Giovanni Siciliano, cavaliere di Uomini e Donne/ Dopo scuse a Francesca e Agnese, si dichiara a Luana

Pur avendo trascorsi dei momenti piacevoli insieme, tra i due non è scattata la scintilla per cui la dama decide di chiudere definitivamente la conoscenza. Discorso diverso, invece, per Giovanni il quale si lascia andare ad importanti dichiarazioni ammettendo di essere molto preso da Luana con cui continua la frequentazione. La dama, per il momento, non si sbilancia ma, per il momento, continua a portare avanti la conoscenza.