Luana Nicchiniello e Lorenzo: confronto a Uomini e Donne

Luana Nicchiniello e Lorenzo sono stati al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata dell’8 maggio 2025. Lorenzo era arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscere e corteggiare Luana che, colpita dall’aspetto e dall’educazione del cavaliere, ha deciso di conoscerlo. I due sono usciti insieme, ma l’appuntamento non ha entusiasmato Luana che ha ammesso di non essersi sentita a suo agio. “Ti avevo detto che non ero pronta ad un bacio”, ha detto la dama in puntata svelando di non aver gradito totalmente il corteggiamento di Lorenzo con cui ha deciso di chiudere.

Chi è Cosimo Dadorante, corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Sfortunato in amore e...

Una scelta, quella della dama, che ha scatenato dure critiche in studio nei confronti della dama che, anche sui social, è stata criticata dagli utenti che hanno difeso Lorenzo e il suo modo di essere. Di fronte tali critiche, Luana non è rimasta in silenzio ma ha deciso di rispondere.

La risposta di Luana Nicchiniello alle critiche: cosa ha detto la dama di Uomini e Donne

“Vedendo la puntata di oggi, registrata, hai chiuso con un ragazzo che non mi è sembrato un arrap*to, con Giovanni ci sei andata a letto nel giro di pochi giorni. Ci sono modi e modi per troncare una conoscenza anche se dopo pochi giorni. Mi hai deluso“, è il commento di una signora a cui Luana ha deciso di rispondere. “Le affinità non nascono con chiunque, meglio aver troncato che aver preso in giro!”, sono state le parole della dama del trono over.

Perché Cosimo Dadorante abbandona Uomini e Donne?/ Tina Cipollari non sceglie: lui dà regali a tutti

Ma le critiche non sono finite qui. “Finché cerchi malesseri che ti vogliono portare solo a letto fai poca strada”, ha scritto un’altra signora a cui Luana ha risposto così – “si può imparare nella vita no? L’importante è questo”.