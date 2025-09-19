Luana Nicchiniello commenta la storia tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani ma l'ex cavaliere di Uomini e Donne replica così.

Luana Nicchiniello, ex dama del trono over di Uomini e Donne, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Lollo, oltre ad aver svelato che tornerebbe in trasmissione per provare a conoscere Federico Mastrostefano ammettendo che, esteticamente, potrebbe piacerle, ha commentato anche la storia d’amore tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che, dopo l’addio alla trasmissione, procede a gonfie vele. Lorenzo Pugnaloni, nell’intervista, ricorda che Luana, durante la sua partecipazione al programma, è uscita con Giovanni il quale, poi, ha lasciato definitivamente lo studio con Francesca con cui tutto procede a gonfie vele.

Approfittando di tale passato, ha chiesto un commento a Luana su Giovanni e Francesca e la Nicchiniello ha risposto così: “Non me l’aspettavo ma sono felice se è sereno con la sua compagna. Spero che sia sincero perché Francesca lo è e spero che non la faccia soffrire. Non mi fido al cento per cento ma spero che davvero vada tutto bene tra loro”, ha aggiunto Luana che ha poi ribadito di non avere un buon ricordo – “Mi ha fatto male e, se tornassi indietro, non lo frequenterei mai”.

La replica di Giovanni Siciliano a Luana Nicchiniello

Le parole di Luana Nicchiniello sono state ascoltate anche da Giovanni Siciliano che, attraverso un vedo pubblicato sul suo profilo Instagram, ha risposto a Luana. “Ho visto l’intervista di Luana a Casa Lollo in cui ha parlato di noi e poi di me e di Francesca”, dice Giovanni. “Se ho scoperto che non sei il mio prototipo, cosa dobbiamo fare? Non sempre si viene scelti nella vita”, dice ancora.

“La cosa peggiore e che mi fa ridere è che ha detto che Alessio (Pili Stella, ndr) le ha lasciato un buon segno, ma cosa ti ha lasciato Alessio che su di lui mi hai detto di tutto? Mi hai detto che è un calcolatore, si studia le strategie nella conoscenza con le dame, si calcola un percorso e di questo sono convinto perché ad Alessio interessa tutto tranne che conoscere qualcuna perché gli piace la sedia”, conclude Giovanni che risponde senza peli sulla lingua a Luana.

