Il botta e risposta tra Giovanni Siciliano e Luana Nicchiniello continua dopo l'intervista dell'ex dama di Uomini e Donne.

Un’intervista di Luana Nicchiniello a Casa Lollo ha scatenato la reazione di Giovanni Siciliano a cui Luana ha deciso di rispondere nuovamente. Tutto è iniziato dalle seguenti dichiarazioni che Luana ha rilasciato ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni: “Non me l’aspettavo ma sono felice se è sereno con la sua compagna. Spero che sia sincero perché Francesca lo è e spero che non la faccia soffrire. Non mi fido al cento per cento ma spero che davvero vada tutto bene tra loro”.

“Ho visto l’intervista di Luana a Casa Lollo in cui ha parlato di noi e poi di me e di Francesca”, dice Giovanni. “Se ho scoperto che non sei il mio prototipo, cosa dobbiamo fare? Non sempre si viene scelti nella vita”, ha aggiunto portando, poi, Luana a replicare ancora con un video pubblicato sui social.

La replica di Luana Nicchiniello a Giovanni Siciliano dopo Uomini e Donne

“Ciao Giovanni, ti rispondo molto tranquillamente. Io credo che la tua sia stata una scelta strategica e non una scelta fatta con il cuore. Le scelte che ci hanno fatto emozionare nel programma sono state tante come Gianmarco e Cristina, Martina e Ciro, Marco e beatrice tanti anni fa, Asmaa con il compagno, Alessandro e Roberta”, dice Luana.

“La tua non è stata fatta con il cuore perché voglio ricordare a tutti che ti sei fatto fotografare mentre baciavi una persona esterna al programma mentre frequentavi il programma stesso. Non sei stato assolutamente corretto. Giustamente non ti sei presentato più e hai pensato ‘siccome Francesca è cotta di me e mi dirà sicuramente sì, entro le faccio la proposta e almeno esco con una storia’. Questo hai pensato tu quindi quella è una scelta strategica”, dice l’ex dama.

