Luana Nicchiniello svela di essere pronta a tornare a Uomini e Donne per conoscere Federico Mastrostefano.
Tra le dame della scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne particolarmente corteggiate spicca Luana Nicchiniello che, dopo aver chiuso l’anno senza amore, non è tornata nella stagione che prenderà il via lunedì 22 settembre 2025 le cui registrazioni sono già cominciate. A svelare il motivo per cui non è tornata in trasmissione è stata proprio Luana nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni durante l’ultima puntata di Casa Lollo.
“Durante l’estate ho frequentato una persona ma purtroppo le cose non sono andate bene e sono ufficialmente single”, ha svelato Luana. “Questa frequentazione è finita un mese e mezzo fa”, aggiunge ancora Luana che non esclude di poter tornare in futuro in trasmissione.
Luana Nicchiniello torna a Uomini e Donne per Federico Mastrostefano?
Single e pronta ad innamorarsi, Luana Nicchiniello tornerebbe volentieri a Uomini e Donne. “Tornerei non solo perché sono single ma anche perché a livello personale mi ha dato tanto. Sembrerà strano ma mi ha aiutata a realizzare dei lati del mio carattere. Mi ha fatta crescere come persona”, ha spiegato la dama del trono over a Casa Lollo.
“Quando sono entrata ho reagito solo di pancia, quindi, se tornassi utilizzerei anche la testa. Ritornerei e mi piacerebbe conoscere Federico Mastrostefano. Non l’ho seguito durante il trono classico ma ne ho sentito parlare, ho visto qualche foto e lo trovo carino. Esteticamente potrebbe piacermi ma non so caratterialmente”, svela ancora Luana. L’ex dama, poi, ha parlato anche di Giovanni Siciliano che ha frequentato nella scorsa stagione e che oggi è felice con Francesca Cruciani. “Non me l’aspettavo ma sono felice se è sereno con la sua compagna. Spero che sia sincero perché Francesca lo è e spero che non la faccia soffrire. Spero che davvero vada tutto bene tra loro”, conclude Luana.