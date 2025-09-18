Luana Nicchiniello svela di essere pronta a tornare a Uomini e Donne per conoscere Federico Mastrostefano.

Tra le dame della scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne particolarmente corteggiate spicca Luana Nicchiniello che, dopo aver chiuso l’anno senza amore, non è tornata nella stagione che prenderà il via lunedì 22 settembre 2025 le cui registrazioni sono già cominciate. A svelare il motivo per cui non è tornata in trasmissione è stata proprio Luana nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni durante l’ultima puntata di Casa Lollo.

Ernesto Russo: "Ho rischiato di morire"/ "A Uomini e Donne sono stato me stesso"

“Durante l’estate ho frequentato una persona ma purtroppo le cose non sono andate bene e sono ufficialmente single”, ha svelato Luana. “Questa frequentazione è finita un mese e mezzo fa”, aggiunge ancora Luana che non esclude di poter tornare in futuro in trasmissione.

Luana Nicchiniello torna a Uomini e Donne per Federico Mastrostefano?

Single e pronta ad innamorarsi, Luana Nicchiniello tornerebbe volentieri a Uomini e Donne. “Tornerei non solo perché sono single ma anche perché a livello personale mi ha dato tanto. Sembrerà strano ma mi ha aiutata a realizzare dei lati del mio carattere. Mi ha fatta crescere come persona”, ha spiegato la dama del trono over a Casa Lollo.

Nadia Di Diodato, vacanza d'amore con il fidanzato/ Chi è Andrea che ha conquistato l'ex Uomini e Donne

“Quando sono entrata ho reagito solo di pancia, quindi, se tornassi utilizzerei anche la testa. Ritornerei e mi piacerebbe conoscere Federico Mastrostefano. Non l’ho seguito durante il trono classico ma ne ho sentito parlare, ho visto qualche foto e lo trovo carino. Esteticamente potrebbe piacermi ma non so caratterialmente”, svela ancora Luana. L’ex dama, poi, ha parlato anche di Giovanni Siciliano che ha frequentato nella scorsa stagione e che oggi è felice con Francesca Cruciani. “Non me l’aspettavo ma sono felice se è sereno con la sua compagna. Spero che sia sincero perché Francesca lo è e spero che non la faccia soffrire. Spero che davvero vada tutto bene tra loro”, conclude Luana.

Lucia Ilardo invitata da Uomini e donne a corteggiare Rosario Guglielmi?/ Secca smentita: "Nessuna proposta!"