Luana Rainone trovata morta in un pozzo/ Scomparsa da 1 mese, è stata accoltellata

Dramma a Poggiomarino, provincia di Napoli: il corpo senza vita di Luana Rainone è stato rinvenuto in un pozzo situato in via Fontanelle. La donna, originaria di Sarno, era scomparsa da oltre un mese e ci sono delle importanti novità: come riportano i colleghi de Il Fatto Vesuviano, secondo le prime indiscrezioni la donna sarebbe stata accoltellata. Sul posto i Carabinieri, che hanno avviato indagini a tutto campo: l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio. E c’è di più: le forze dell’ordine avrebbero già individuato e fermato una persona, in questi minuti sotto interrogatorio. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sugli sviluppi delle indagini.

Luana Rainone trovata morta in un pozzo: è stata accoltellata

Luana Rainone è scomparsa da San Valentino Torio lo scorso 23 luglio 2020 ed è subito scattato l’allarme nel piccolo comune campano. L’ultimo messaggio social risaliva al giorno precedente, dedicato alla madre deceduta. In prima battuta si è pensato ad un momento di difficoltà per la recente perdita della madre, alla quale pare fosse molto legata, tanto da decidere di tatuarsi il volto all’altezza della spalla destra. Come spiegato dal portale vesuviano, il marito della donna aveva immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per provare a rintracciarla. Pochi minuti fa è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire…

© RIPRODUZIONE RISERVATA