Luana Ravegnini non poteva certo non dare il suo punto di vista sul tema odierno de La Volta Buona: l’amore a dispetto della differenza d’età, un argomento che lei ha vissuto in prima persona ai tempi della liaison con Claudio Lippi, 23 anni più grande di lei. “Gli occhi degli altri erano molto pesanti perchè la gente criticava molto. Quando finì la storia pensavano tutti che le cose fossero andate in modo diverso dalla realtà, faceva comodo pensare che quella giovane avesse lasciato quello più grande invece era il contrario”. Inizia così la conduttrice e showgirl che poi aggiunge: “Diciamo che c’era molta reticenza, non si accettava che una donna giovane sposasse un uomo più grande…”.

Luana Ravegnini ha rivendicato quel rapporto con Claudio Lippi e soprattutto il tema della differenza d’età. A dispetto delle critiche ricevute ai tempi, lei conferma come quella tipologia di rapporto rispecchiasse la sua volontà, i sentimenti e anche il carattere. “Non ho mai sentito la differenza d’età, ho un carattere molto tranquillo; il fatto di avere una persona più grande al mio fianco non mi pesa, anzi, mi compensa”.

Non è passata inosservata anche una battuta di Caterina Balivo che, forse involontariamente, ha gelato Luana Ravegnini. Quest’ultima ha parlato anche di suo marito Renato, 26 anni più grandi di lei. A tal proposito ha ribadito la complicità a dispetto della differenza d’età, spiegando: “Qui ci sono mogli, compagni e mariti, come vedete il mio non c’è. Lui è una mina vagante, io invece un orsacchiotto”. Dopo un video a corredo delle sue parole si è lasciata andare ad una tenera dedica mimando il gesto del cuore; un momento che è stato però letteralmente smorzato da Caterina Balivo: “Luana, è inutile. Tanto non ti sta guardando!”. la Ravegnini non si è soffermata sulla battuta ed ha aggiunto: “Non fa nulla, magari poi mi guarda su RaiPlay”.