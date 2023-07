Luana Zanella: “Maternità surrogata mercifica la donna”/ “Opposizione rifletta su temi etici”

Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, si è guadagnata il favore del centrodestra dopo un intervento contro la maternità surrogata, che ha stupito in molti. “Non è stato improvvisato. È frutto di una lunga militanza eco-femminista e di una cultura politica che si è formato nel femminismo della differenza”, ha affermato in una intervista a Il Giornale.

La donna dunque non può che confermare la sua opinione sul tema. “Le mie parole sono espressione di elaborazioni teoriche di grande spessore, che contestano la gestazione per altri come pratica che mercifica il corpo della donna”. È per questo motivo che si dice dispiaciuta delle divisioni in merito all’interno dell’opposizione. “Purtroppo non ne sono sorpresa. In ogni caso, sarà indispensabile affrontare una riflessione su questioni così cruciali, come l’origine della vita umana e la relazione madre-creatura”. Si tratta, tuttavia, di una questione politica che non concerne esclusivamente la gestazione per altri.

Luana Zanella: “Maternità surrogata mercifica la donna”. Il commento sull’opposizione

L’opposizione, secondo Luana Zanella, ha da lavorare per coalizzarsi in modo solido, ad esempio su temi come la maternità surrogata, ma la capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera non ci sta agli allarmismi. “Ci sono molte diversità, ma anche tanti punti di incontro. A partire dalla questione dell’etica della politica. I casi Santanché, Delmastro-Donzelli e gli attacchi di La Russa alla presunta vittima di uno stupro hanno unito le opposizioni. Noi dell’opposizione abbiamo molte cose in comune, compresa la battaglia contro una Rai totalmente appiattita sul Governo. Una cosa molto grave, che altera il confronto democratico”, ha sottolineato.

C’è un aspetto, però, su cui secondo la donna si dovrebbe puntare. “Una coalizione che assona su di sé la questione ecologica come bussola per le proprie azioni può battere il centrodestra. Non solo per la sua urgenza, negata dalla Premier Giorgia Meloni in persona, ma anche perché è il buco nero che comporterà terribili disparità economiche e sociali”, ha concluso.











