Luba Mushtuk, chi è la nuova fidanzata di Costantino Vitagliano/ Video: baci e…

Lunghi capelli biondi, occhi grandi e azzurri, bellissima. Sono alcune delle caratteristiche della nuova fidanzata di Costantino Vitagliano. Ebbene sì: il primo tronista di Uomini e Donne ha davvero ritrovato l’amore e ha deciso di presentarlo a tutti i suoi follower. Lei si chiama Luba Mushtuk, è una ballerina professionista di origina russa. Poco si sa di lei, se non che è nata a San Pietroburgo e che, oltre ad essere una ballerina, è anche una coreografa. Luba avrebbe alle spalle anche delle apparizioni televisive proprio nel ruolo di ballerina, come nello show televisivo britannico Strictly Come Dancing. Ha inoltre vinto lo speciale Children In Need del 2018 con Shane Lynch. Ben poco si sa però della sua vita privata e, tantomento, di come sia nata questa storia d’amore con Costantino Vitagliano.

Costantino Vitagliano innamorato di Luba: insieme a Londra

Sul suo profilo Instagram, Costantino ha condiviso la foto di un loro abbraccio con tanto di citazione nella didascalia che la affianca. Si legge: “Sono solo una ragazza che sta davanti ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.” I due sono insieme a Londra dove, a quanto pare, stanno trascorrendo una vacanza romantica. È però nelle stories che Costantino ci mostra qualcosa in più: i due infatti regalano ai follower un po’ della loro quotidianità. Lui è ospite a casa di Luba e la chiama amore e la definisce “la mia fidanzata”, lei invece gli regala una felpa con la scritta “No, ho fidanzata gelosa!” Tutti indizi che sembrano confermare che il bel Costantino Vitagliano è davvero innamorato!

Visualizza questo post su Instagram





