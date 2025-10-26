Luc Besson ospite a Che Tempo Che Fa: chi è il regista e la verità su sua moglie e la nuova relazione con Sarah Saldmann

Tra gli ospiti della puntata di Che Tempo che Fa di questa sera, 26 ottobre, c’è anche il regista Luc Besson, che presenta il nuovo film Dracula – L’amore perduto con Matilda De Angelis. Da sempre un personaggio piuttosto controverso, ultimamente Luc è finito al centro dell’attenzione per gossip relativi alla sua vita sentimentale. Difatti, è stato recentemente fotografato più volte accanto a Sarah Saldmann, avvocata e opinionista 34enne. I due hanno fatto discutere non solo per la differenza d’età (ben 32 anni), ma anche perché, in teoria, Besson appare ancora sposato.

Già a febbraio 2025, Le Point aveva pubblicato un articolo che parlava esplicitamente di una storia d’amore tra i due, che sono infine apparsi mano nella mano sul red carpet del Festival del cinema di Roma nell’ottobre 2025, presentandosi ufficialmente come una coppia. Tuttavia, la notizia ha riacceso anche interrogativi sulla sua situazione matrimoniale con Virginie Silla, produttrice e madre dei suoi tre figli, con la quale Besson è sposato dal 2004.

Luc Besson: la verità sulla fine del matrimonio con Virginie Silla

Nei registri pubblici francesi non risultano separazioni né divorzi ufficiali tra Luc Besson e Virginie Silla, motivo per il quale la recente nuova relazione del regista ha scatenato molto curiosità. Silla è figlia di una senatrice senegalese e di un diplomatico francese e, per oltre vent’anni, è stata al fianco di Luc, sia personalmente che professionalmente. Difatti, è stata produttrice di alcuni dei suoi film più importanti da Arthur e il popolo dei Minimei a Lucy. Ad ogni modo, nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni, ma secondo alcuni osservatori la relazione con Saldmann sarebbe stata una “transizione silenziosa“, più che una rottura traumatica.