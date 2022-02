Luc Montagnier è morto?/ “Fake news, entourage nega”, ma è giallo sul decesso

Si è diffusa via social nelle ultime ore la notizia secondo la quale il professor Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina 2008, sarebbe morto nella giornata di ieri. A renderlo noto con un tweet è stato l’account social del quotidiano francese France Soir, che proprio nel primo pomeriggio odierno ha cinguettato un post che lascia poco spazio all’immaginazione: “Il professor Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina 2008, è morto serenamente l’8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli. 18 agosto 1932 – 8 febbraio 2022. Questo grande uomo possa riposare in pace”. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, malgrado l’autorevolezza della fonte.

La notizia, tuttavia, non troverebbe conferma in nessun altro quotidiano francese o internazionale (almeno per il momento) e questo ha scatenato dubbi sulla veridicità di quanto diffuso e soprattutto il sospetto che possa trattarsi di una fake news. In modo particolare i sostenitori delle sue tesi no vax hanno prontamente smentito via social la notizia della presunta morte dello scienziato anche con toni molti duri.

Luc Montagnier è morto? Pareri discordanti sui social

Luc Montagnier è morto oppure no? Questa la domanda che irrompe da ore sui social ed attorno alla quale si sono diffusi pareri discordanti. Per una buona fetta si tratterebbe di una vera e propria bufala. E’ quanto scrive il portale francese MediaMass che in merito ha commentato: “La fake news della morte del Premio Nobel per la Medicina 2008, annunciata martedì pomeriggio su Twitter, ha causato un clamore mediatico senza precedenti. Niente panico, a 89 anni Luc Montagnier è ancora vivo e vegeto”. Secondo quanto riporta il portale, che ricostruisce la diffusione della notizia, “L’entourage avrebbe “formalmente negato” la morte dello scienziato”.

Tuttavia, sebbene la notizia sia presente solo su Twitter ma non sul sito di France Soir, si tenderebbe a non credere alla sua veridicità sebbene sui social non siano mancati in queste ore messaggi di cordoglio anche da parte della scienziata Alexandra Henrion-Caude, Fondatrice de l’Institut de Recherche SimplissimA che in queste ore ha parlato di “Lutto nazionale”, scrivendo in un tweet: “Si è semplicemente sacrificato al compito di salvare ciò che poteva ancora essere salvato. Un uomo di rara intelligenza, curioso di tutto. Il significato di servire fino alla fine Fedele alla scienza fino alla fine. Dolore intenso e immensa gratitudine. Grazie caro professore”. Il riferimento è proprio a Luc Montagnier? Un giallo che sta appassionando i social proprio in questi frangenti.

Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, s’est éteint paisiblement le 8 février 2022 en présence de ses enfants.

18 août 1932 – 8 février 2022 Paix à l’âme de ce grand homme pic.twitter.com/lNMhvg5FSB — FranceSoir (@france_soir) February 9, 2022

