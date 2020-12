Luca Alghisi svela i segreti di Moira Orfei/ “I suoi gioielli? All’asta per il circo”

Luca Alghisi è l’autore di “Come gli equilibristi. La mia vita con Moira Orfei” e, in effetti, lui ha ben conosciuto la grande regina del circo. È di lei che racconta qualche aneddoto, ma soprattutto qualche segreto, nel corso della chiacchierata con Francesco Fredella su RTL 102.5 News. “Moira Orfei non prendeva mai gli ascensori – è il primo segreto raccontato la Alghisi, ma non l’unico – e quando andava a fare le ospitate televisive, non voleva mai il gettone di presenza e diceva “Io non sono una stracciona! Io vengo per parlare del mio circo e dare visibilità al mio circo!'” Una grande donna Moira Orfei, che viveva per il suo meraviglioso circo: “Lei è sempre stata nel suo caravan che era nel suo mondo!” ha voluto sottolineare lo scrittore in diretta radio.

Luca Alghisi sui gioielli di Moira Orfei: “All’asta per suo volere”

Un argomento caldo in questi mesi è stata la questione dei gioielli all’asta di Moira Orfei. Luca Alghisi ha fatto chiarezza, spiegando cosa c’è dietro: “La questione gioielli riguarda un tesoretto ma a livello proprio simbolico, nel senso che Moira non voleva mai rimpicciolire lo spettacolo e il circo. Ci furono occasioni in cui il circo era in crisi e Moira aveva detto ‘Dò all’asta dei gioielli perché non voglio perdere il patrimonio del circo’.” Gesto che conferma ancora una volta quando per lei fosse prioritario. Alghisi ha poi concluso, sottolineando che “Quello fatto adesso è anche un gesto simbolico che nasce da una situazione grave che vive il circo. Era il volere di Moira”.



