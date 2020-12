Luca Alghisi/ Una vita a fianco di Moira Orfei: da favola a libro (Domenica In)

Sono già passati cinque anni dalla morte dell’immensa Moira Orfei, ma Luca Alghisi non l’ha ancora dimenticata. Dopo aver lavorato per anni al fianco della Moira nazionale nel suo circo, e dopo aver sviluppato un rapporto che andava ben oltre quello lavorativo, quasi come fosse una mamma per lui, Luca Alghisi ha deciso di scrivere un libro dal titolo «Come gli equilibristi. La mia vita con Moira».

Un romanzo che non ha bisogno di presentazioni e che oggi verrà probabilmente snocciolato nel salotto di Domenica In, su Rai Uno, in compagnia di Mara Venier. “Moira Orfei non prendeva mai gli ascensori – ha recentemente raccontato Alghisi durante un’intervista ad Rtl 102.5, raccontando qualche aneddoto sulla nota circense – e quando andava a fare le ospitate televisive, non voleva mai il gettone di presenza e diceva ‘Io non sono una stracciona! Io vengo per parlare del mio circo e dare visibilità al mio circo!’”. Una donna, Moira Orfei, che nonostante la fama e la notorietà non si staccava dal suo circo: “Lei è sempre stata nel suo caravan che era nel suo mondo!”

LUCA ALGHISI, LA SUA VITA A FIANCO DI MOIRA ORFEI: TUTTO INIZIO’ CON UNA LETTERA…

Luca Alghisi era entrato nel circo fin da ragazzino, e ci ha messo poco ad innamorarsi di questo mondo magico e fatato fatto di trapezzisti, leoni, domatori, giocolieri, clown e funamboli. Appena maggiorenne aveva quindi deciso di lasciare la sua abitazione nel bresciano, per vivere “a fianco” di Moira Orfei, e lei lo ha accolto come un vero e proprio figlio. Dopo diversi anni di esperienza, Luca Alghisi non lavora più nel circo, ma si è trasferito a Milano, si occupa di spettacolo, ed ha appunto deciso di scrivere il libro “Come gli equilibristi” per Sperling & Kupfer. In questo volume racconta di fatto la sua vita sotto il tendone, a cominciare dal suo approccio verso il mondo circense, spinto da continui litigi dei suoi genitori che lo hanno indotto a scrivere una lettera indirizzata a Moira Orfei: lei decise di accettare il suo invito, e da lì iniziò il suo sogno…

