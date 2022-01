“Luca Argentero? Alcune fan non han rispetto”/ La moglie Cristina Marino: “Urlano e…”

Cristina Marino è infastidita dal comportamento di alcune fan del marito Luca Argentero, nei confronti delle quali ammette di non essere gelosa, ma lancia una frecciatina a quelle donne che si mostrano troppo invadenti nei confronti del suo consorte. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cristina ha svelato quali sono i comportamenti in questi anni più l’hanno fatta adirare: “Mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne. Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano ‘Oddio ti amo’, ‘Oddio che bello’, come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato”. Cristina Marino è consapevole di essere una donna fortunata ma allo stesso tempo pensa che anche Argentero sia stato fortunato ad incontrare una donna come lei: “La risposta sincera è che anche lui è caduto in piedi! Sono senz’altro fortunata, infatti ho scritto su Instagram che ogni donna meriterebbe un Luca Argentero. Ma mi sembra che anche a lui sia andata benissimo”, ha spiegato. Poi, scherzando, Cristina Marino ha ammesso che se fosse stata gelosa non avrebbe mai potuto sposare un uomo come Argentero.

Cristina Marino ha avuto anche la fortuna di tornare sul set. Infatti, ha partecipato alle riprese della seconda stagione di Makari. Cristina però ha rivelato che non è stato facile stare lontano dalla famiglia: “Io faccio fatica a stare lontana da casa. Ho dovuto girare Makari 2 a Erice, in Sicilia, e mia figlia non poteva venire. Troppo complicato. Così ho fatto la pazzia di fare andata e ritorno da Milano in giornata. Per stare con la mia famiglia”.

Cristina Marino e la scelta di non esporre Nina Speranza sui social

Cristina Marino ha anche spiegato il motivo della sua scelta di non esporre la figlia Nina Speranza sui social. Evidentemente Cristina è preoccupata del gossip tanto da ammettere: “Nina è la bambina più bella che abbia mai visto e mi spiace non farla vedere al mondo. Ma la gente non sa dosare le parole e non ho voglia che diventi argomento da bar. Al momento è così: quando capirà e se vorrà, mi chiederà lei di essere mostrata sui social. Adesso di mostrare la sua prima pappa, la sua doccia, il suo giocare non ci va”. Parlando ancora di Nina, Cristina ha anche dichiarato che la figlia ha un particolare attaccamento nei confronti del padre. Lo definisce un mammo perfetto: “Luca è un papà incredibile. Siamo nella fase in cui Nina è innamoratissima di suo padre, se lo abbraccio lei mi manda via. È un papà molto presente e fa esattamente quello che faccio io. Nina, nonostante io sia davvero una mamma presente, ha un mammo a casa: le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto”.

Per Cristina Marino e Luca Argentero il 2021 è stato l’anno d’oro. Oltre al matrimonio, i due sono stati presi da impegni di lavoro, con Luca che ha lavorato sul set della serie “Doc” e di tempo per stare insieme ce n’è stato poco, come ha ammesso Cristina: “Il 2021 è stato un anno concitatissimo sia per me che per Luca. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo sposati, io ho scritto un libro e Luca è stato via per tanto tempo. Così, appena finiti i suoi impegni di lavoro, siamo partiti”.



