Luca Argentero “annuncia” Doc – Nelle tue mani 3/ Giusy Buscemi potrebbe non esserci

Doc – Nelle tue mani 3, Luca Argentero conferma l’inizio delle riprese per il prossimo 15 maggio

Il mondo delle fiction appassiona e non poco i telespettatori; diversi sono i titoli che negli anni hanno rappresentato un must del piccolo schermo. Sulle reti Rai, nel novero delle più seguite e recenti, occupa un posto di rilievo Doc – Nelle tue mani, arrivato alla seconda stagione. Nelle ultime settimane erano iniziate a circolare diverse voci e rumors in merito alla possibile trama della terza stagione oltre alla possibile messa in onda. Ebbene, novità importanti nel merito dell’inizio delle riprese sono arrivate proprio da uno dei protagonisti: Luca Argentero.

Luca Argentero, il nuovo libro "sconvolge" la suocera/ "E' uno sporcaccione!"

Prima sui social e poi da Fiorello a Viva Rai2, Luca Argentero ha dunque svelato l’imminente partenza delle riprese di Doc – Nelle tue mani 3. La nuoza stagione della fiction inizierà a prendere forma a partire dal prossimo 15 maggio stando alle parole dell’attore durante la trasmissione mattutina. “Lunedì mi chiudono a Formello e mi liberano a Natale“, in sostanza; Luca Argentero ha dato un’indicazione chiara dell’avvio imminente delle riprese e della possibile conclusione in prossimità del prossimo Natale.

Jan Michelini, marito Giusy Buscemi/ Lei: "non è stato un colpo di fulmine"

Doc – Nelle tue mani 3, Giusy Buscemi impegnata con un’altra fiction: che fine farà la dottoressa Lucia Ferrari?

Nel suo duplice intervento – tra social e Viva Rai2 – Luca Argentero non ha svelato ulteriori dettagli su quella che sarà la trama e il cast di Doc – Nelle tue mani 3. Ai telespettatori però già basta l’idea di poter tornare presto ad appassionarsi alle vicende raccontate dalla fiction, ormai certa di tornare presto nel palinsesto Rai (presumibilmente il prossimo inverno). Per quanto l’attore non abbia offerto curiosità specifiche, un dettaglio non è sfuggito agli osservatori più attenti e riguarderebbe un’altra delle protagoniste di Doc – Nelle tue mani: Giusy Buscemi.

Un passo dal cielo 7, Giusy Buscemi: "Non sento responsabilità…"/ "Ho imparato tanto"

Stando alla soglia temporale indicata da Luca Argentero, in riferimento all’inizio e alla possibile conclusione delle riprese di Doc – Nelle tue mani 3, potrebbe esserci un’esclusione “eccellente”: Giusy Buscemi. L’attrice infatti – come riporta Optimagazine – è attulamente impegnata sul set di un’altra fiction e dunque, dato l’imminente avvio delle riprese della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, si desume la sua assenza. La dottoressa Lucia Ferrari potrebbe quindi uscire di scena, almeno per la prima parte della nuova stagione della fiction.











© RIPRODUZIONE RISERVATA