Luca Argentero, anticipazioni su Doc-Nelle tue mani 3: “Andrea Fanti travolto dai dubbi”/ “Novità e sfide”

Doc-Nelle tue mani 3, Luca Argentero anticipa: “Andrea Fanti sarà pieno di dubbi”

L’attesa è finita. A partire da giovedì 11 gennaio in prima serata su Rai1 andranno in onda le nuove puntate di Doc-Nelle tue mani 3, fiction di successo esportata anche in altri Paesi europei e non solo che vede tra i protagonisti Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro e tante new entry come Giacomo Giorgi, il celebre Ciro Ricci in Mare Fuori. Adesso, a fornire delle anticipazioni su Doc 3 e soprattutto sul suo personaggio, il protagonista assoluto Andrea Fanti, è intervenuto Luca Argentero in una lunga intervista su Nuovo Tv.

Luca Argentero, clamoroso scoop su Fiorello e Doc - Nelle tue mani 3/ "Abbiamo rischiato di..."

Luca Argentero su cosa succederà ad Andrea Fanti in Doc-Nelle tue mani 3 ha anticipato: “Andrea Fanti sarà travolto da tanti ricordi che aveva perso. E avrà dei dubbi. Questi ricordi sono davvero reali? Ha bisogno di qualcuno che glieli confermi. E poi, essendo di nuovo primario, si ritroverà a gestire il potere e il denaro, con la richiesta continua del direttore amministrativo di tagliare i costi a discapito dei pazienti”. Si intensificherà anche il rapporto tra il Doc e l’ex moglie, anche lei medico, Agnese- che ha il volto di Sara Lazzaro- che cercherà di proteggerlo dai ricordi più dolorosi.

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero/ "Il segreto del nostro amore? Si manifesta ogni giorno e poi..."

Luca Argentero e le anticipazioni su Doc 3: “Stagione piena di novità e sfide”

E non è tutto perché Luca Argentero (Andrea Fanti) sempre durante l’intervista concessa a NuovoTv, ha fornito altre anticipazioni su Doc-Nelle tue mani 3: “La terza stagione è piena di novità e di nuove sfide. Se nella prima stagione si raccontava per la prima volta al pubblico la storia di Doc e nella seconda abbiamo raccontato in tempo reale l’epoca del Covid, adesso la sfida è continuare a mantenere alta la tensione. E direi che ci siamo riusciti.”

Doc-Nelle tue mani 3 andrà in onda ogni giovedì, a partire dall’11 gennaio, su Rai1 dalle 21.25 circa. Gli episodi sono 14 raggruppati in 8 puntate. Per quanto riguarda la trama di Doc 3 dalle anticipazioni si scopre che Andrea Fanti (Luca Argentero) dovrà affrontare i suoi primi giorni da Primario non senza qualche pressione ad opera dalla direttrice amministrativa. Potrà però contare sull’aiuto dei Dottori Giulia Giordano (Matilde Gioli) e Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon.) Le new entry, invece, saranno: Federico Lentini (Giacomo Giorgio), Lin Wang (Elisa Wong) e Martina Cravelli (Laura Cravedi). E non mancherà un colpo di scena clamoroso, il ritorno del dottor Lorenzo Lazzarini, personaggio interpretato da Gianmarco Saurino, morto a causa del Covid nella scorsa stagione.

LUCA ARGENTERO/ “Odio le feste, ma non il Natale. Ecco cosa metto sotto l’albero”

© RIPRODUZIONE RISERVATA