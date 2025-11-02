Chi è Luca Argentero: l'amore con Myriam Catania, doppiatrice, poi la separazione e la storia con Cristina Marino, con la quale ha avuto due figli

Apprezzatissimo attore, tra i sex symbol del cinema e della televisione italiana, Luca Argentero è felice ormai da dieci anni con Cristina Marino, modella e attrice che lo ha reso papà di due figli. Prima di legarsi a Cristina, però, Luca è stato fidanzato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania. Dopo cinque anni di fidanzamento, i due sono convolati a nozze nel 2009 e il loro matrimonio è durato circa sette anni, per poi concludersi nel 2016. Un amore, il loro, che ha tenuto banco a lungo sulle copertine. Entrami giovani e innamorati, infatti, hanno fatto molto parlare di loro, mostrandosi spesso insieme sui red carpet e non solo.

Dopo le nozze del 2009, le prime voci di crisi sono arrivate nel 2012. Negli anni, i due hanno provato ad avere un figlio, senza purtroppo riuscirci. “Ci proviamo da un po’, senza risultati” aveva ammesso l’attore. E ancora, parlando del matrimonio con la doppiatrice, aveva spiegato: “Litighiamo tantissimo, da sempre. Abbiamo caratteri perennemente in frizione”. Insomma, un matrimonio piuttosto turbolento che ha cominciato a vacillare già dopo qualche anno dal loro primo incontro ma che ha visto la fine definitiva nel 2015, quando entrambi hanno conosciuto altre persone, legandosi dunque ad altri.

Luca Argentero, chi è: l’amore con Cristina Marino

Nel 2016 Luca Argentero si è separato da Myriam Catania, spiegando: “Nonostante la separazione con Myriam c’è amore e rispetto reciproco”. Da quel momento ha intrapreso una storia con Cristina Marino, che aveva conosciuto sul set del film “Vacanze ai Caraibi”. Giovane, bellissima, talentosa e molto simile a lui, Cristina ha fatto innamorare Luca Argentero. I due hanno cominciato una relazione che nel 2020 ha portato alla nascita di Nina Speranza, la loro prima figlia, e nel 2023 di Noè Roberto, il loro secondogenito. Nel mezzo, nel 2021, le nozze con una cerimonia intima a Città della Pieve. I due, legati dunque da dieci anni, vivono il loro amore in Umbria, lontano dai gossip e dai riflettori, affidando ogni tanto ai social racconti del loro rapporto.