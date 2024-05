Luca Argentero, chi è l’ex marito di Myriam Catania/ Perché è finito il matrimonio e i rapporti oggi

Chi è Luca Argentero: il matrimonio con Myriam Catania prima di Cristina Marino

Luca Argentero è oggi sposato con Cristina Marino dalla quale ha avuto due figli. Prima di incontrare la Marino, però, Luca Argentero è stato sposato con Myriam Catania, attrice e doppiatrice, nipote di Simona Izzo. Myriam Catania e Luca Argentero si conobbero sul set della fiction “Carabinieri 4”. Tra i due scattò la scintilla che, per dodici anni, li ha resi protagonisti del gossip e di un amore importante finito, poi, con il divorzio. Nonostante i tentativi di vivere la storia in modo discreto e riservato, i due fanno i conti con la notorietà e le attenzioni dei paparazzi. La coppia ha anche vissuto un momento difficile quando, nel 2006, Myriam Catania ha un brutto incidente in motorino riportando fratture e profondi tagli al viso.

Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero/ "Ci siamo innamorati nella peggiore versione di noi stessi"

Rimane in coma indotto per quattro giorni e subisce una serie di interventi maxillofacciali. “Non mi sono guardata per settimane, avevano tolto gli specchi. Luca avrebbe potuto andarsene, invece era lì ogni giorno. Mi disse io ti aspetterò sempre”, racconterà anni dopo la Catania in tv. Dopo aver superato le conseguenze di quel terribile incidente, Luca Argentero e Myriam Catania si sposano nel 2009 ma nel 2016 arriva l’annuncio della separazione.

Cristina Marino 'in mutande' a La volta buona: "A mio marito Luca Argentero non piace"/ Imbarazzo con i jeans

Luca Argentero e Myriam Catania: perché il matrimonio è finito

Dopo varie voci di crisi, Luca Argentero e Myriam Catania annunciano la fine del matrimonio. “È successo che ho visto Luca con un’altra persona (Cristina Marino, ndr), e io mi sono innamorata di un altro (Quentin Kammermann, ndr). Ho sofferto ma oggi guardo oltre“, racconta l’attrice a Vanity Fair.

Dopo le parole dell’attrice, un mese dopo, nel 2016, arriva anche la dichiarazione di Argentero: “Nonostante la separazione con Myriam c’è amore e rispetto reciproco. Le persone con cui possiamo essere visti o fotografati non sono le cause del nostro esserci lasciati“. Oggi, i due hanno vite distinte con i rispettivi compagni.

Cristina Marino commossa a La volta buona: "Mio figlio Noè nato quando è morto mio padre"/ "Fu doloroso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA