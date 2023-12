Luca Argentero, clamoroso scoop su Fiorello e Doc – Nelle tue mani 3/ “Abbiamo rischiato di…”

Luca Argentero a Viva Rai2!: l’annuncio di Doc – Nelle tue mani 3

Cresce l’attesa per il ritorno in tv di Doc – Nelle tue mani, il medical drama con protagonista Luca Argentero che farà il suo ritorno su Rai1 con la terza stagione. Dopo le prime due, che hanno raccolto ascolti record e l’hanno confermata come una delle scommesse vincenti della rete negli ultimi anni, la fiction tornerà sui piccoli schermi a partire dall’11 gennaio. A confermarlo è lo stesso Argentero, che è stato ospite di Fiorello questa mattina nel nuovo appuntamento con Viva Rai2!.

L’attore ha annunciato la data dell’atteso ritorno e, per l’entusiasmo degli affezionati telespettatori, ha anche rivelato una grandissima novità: “Doc riparte l’11 gennaio, ma prima per tutti i fan, il 18 e 19 dicembre le prime due puntate al cinema!“. La serie, dunque, sbarcherà ufficialmente anche sul grande schermo, un regalo per tutti i fan.

Fiorello nel cast di Doc: il clamoroso retroscena, perché ha rifiutato

Ma i colpi di scena non finiscono qui. Durante la chiacchierata con Fiorello a Viva Rai2!, infatti, Luca Argentero ha anche rivelato un retroscena sulla terza stagione di Doc – Nelle tue mani. “Ma possiamo dire il vero scoop?“, chiede l’attore rivolgendosi a Fiorello. “Lo vuoi dire? Dillo“, controbatte ironico il conduttore. A quel punto, l’attore sgancia una bomba clamorosa: “Abbiamo rischiato di avere Rosario Fiorello all’interno della terza stagione di Doc, ma lui ha rifiutato“.

Fiorello, che poteva dunque rientrare a tutti gli effetti nel cast della terza stagione, ha però detto di no, svelando il motivo con la sua solita ironia: “Ma sapete che ruolo mi avevano dato? Di uno con una prostata così… E lui poi doveva farmi l’esame, sarebbe diventata una roba bruttissima e non me la potevo permettere“.











